Este lunes 22 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2025 donde conocimos a los y las mejores futbolistas de la temporada pasada, siendo Ousmane Dembélé quien fue galardonado como el mejor jugador del año.

Esta edición de la gala de entrega del Balón de Oro guardó la incógnita en torno a quien sería elegido como el mejor jugador del año hasta el último minuto ya que hasta eligieron a un ex jugador estratégico para entregar el premio, Ronaldinho.

Al final, Dembélé se impuso a Lamine Yamal, la gran estrella del FC Barcelona que llevó a toda su familia a la gala por si ganaba el premio. Pero los expertos eligieron al francés por sus números en el año.

Los números que le permitieron a Ousmane Dembélé ganar el Balón de Oro 2025

Después de mucha polémica e incertidumbre que se generó en redes sociales, Ousmane Dembélé se quedó con el prestigioso reconocimiento del Balón de Oro 2025 tras derrotar a Lamine Yamal en la votación.

Aunque la pelea por el Balón de Oro 2025 entre Lamine y Dembélé se sintió bastante pareja, el francés contaba con el respaldo de cuatro títulos conseguidos con su equipo, sobre todo la obtención de la primera Champions League del PSG.

Con 35 goles y 16 asistencias, Ousmane se impuso a Lamine en la disputa por el reconocido galardón de la revista France Football y en su discurso de agradecimiento también le dedicó unas palabras al FC Barcelona, su ex equipo.

¿Fue justa la elección de Ousmane Dembélé sobre Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro 2025?

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 imponiéndose a Lamine Yamal, quien finalizó segundo en las votaciones por lo que de inmediato la decisión dividió opiniones en redes sociales.

Lo cierto es que el francés sí superó a la joya culé al menos en números individuales, Lamine sumó 18 goles y 25 asistencias en la temporada pasada y solo conquistó tres títulos: LaLiga, Copa de España y Supercopa de España.

Aunque Lamine no se fue con las manos vacías, se llevó por segundo año consecutivo el trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador joven del año, siendo el primero en ganarlo en repetir el premio en la historia de esta gala.