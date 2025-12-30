El Balón de Oro y el premio The Best son los dos galardones individuales más importantes en el mundo del futbol, ya que ambos reconocen al mejor futbolista del año futbolístico pero solo pocos han dobleteado.

Cristiano Ronaldo

Luka Modrić

Lionel Messi

Ousmane Dembélé

Las galas del Balón de Oro son realizadas desde 1956 por la revista France Football, en algún momento la FIFA también estaba involucrada con este premio hasta que en 2016 se desvinculó y creó su propio galardón: el The Best.

Ambos se realizan para reconocer, al mejor y la mejor futbolistas del mundo en una temporada y aunque ambas galas son organizadas por diferentes entidades ya ha ocurrido que el mismo jugador se lleve los dos.

Los 4 jugadores que han ganado el Balón de Oro y el The Best en el mismo año

Que un mismo futbolista obtenga el Balón de Oro y el premio The Best es un hecho relativamente común dado que en ambos galardones se analizan los mismos números pero en el caso del primero los periodistas que votan a veces toman en cuenta otros puntos.

A pesar de ello, en las 10 entregas que lleva organizadas la FIFA con su premio The Best, ha coincidido en 6 ocasiones con el mismo jugador que ganó el Balón de Oro, dando como resultado cuatro futbolistas que se han llevado el doblete de trofeos individuales.

El primero de ellos fue Cristiano Ronaldo quien en 2016 y 2017 fue galardonado como el mejor jugador del año por ambos galardones, en 2018 fue Luka Modric quien se llevó el doblete, Lionel Messi también repitió trofeo en 2019 y 2023 y por último Ousmane Dembélé que ganó en este 2025.

Jugadores que han ganado el Balón de Oro y el The Best:

Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 2016 y 2017

Luka Modrić | Real Madrid | 2018

Lionel Messi | Barcelona e Inter Miami | 2019 y 2023

Ousmane Dembélé | PSG | 2025

Los otros futbolistas que también ganaron el balón de Oro y el premio de la FIFA

Si bien el premio The Best fue instaurado en 2016, anteriormente existió otro galardón que también era entregado por el mismo organizador y llevaba el nombre de Jugador Mundial de la FIFA que se entregó por primera vez en 1991.

Si tomamos en cuenta los jugadores que fueron galardonados con ese primer reconocimiento que entregó la FIFA da como resultado un total de 17 ocasiones, en las que un mismo futbolista ganó dos trofeos individuales.

El primero en lograrlo fue Marco Van Basten, el artillero holandés que consiguió dicho doblete en 1992 a él se le suman otros jugadores como: Roberto Baggio, George Weah, Ronaldo, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Fabio Cannavaro y Kaká.