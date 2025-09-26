Ousmane Dembélé se convirtió en el hombre del momento toda vez que ganó la más reciente edición del Balón de Oro que lo pone como el mejor futbolista del mundo en el último año futbolístico, el cual, antes de la premiación recibió desde México las mejores vibras toda vez que su compatriota y amigo, Allan Saint-Maximin, hizo públicos sus gestos de apoyo hacia el Mosquito.

Para Ousmane Dembélé, la figura de Allan Saint-Maximin no resulta desconocida toda vez que fueron compañeros en selecciones juveniles de Francia, por lo que el ahora Balón de Oro tiene bien identificadas las condiciones futbolísticas del flamante refuerzo del Club América para este torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

“A Allan Saint-Maximin lo recuerdo como un gran driblador. Hacía al menos suerte u ocho regates por partido como mínimo”, dijo hace tiempo durante una entrevista para Prime Video Ousmane Dembélé en referencia a la facilidad que tiene para tirar regates en el terreno de juego, cualidad que ya ha dejado ver en sus primeros partidos como americanista.

Allan Saint-Maximin cayó con el pie derecho en América

En lo que respecta a Allan Saint-Maximin, parece haber caído con el pie derecho en América toda vez que consiguió marcar un par de goles en sus primeros dos partidos como azulcrema, ya ha sabido lo que es ser titular y se ha mostrado como un jugador incisvo en ofensiva, con disposición, así como participativo en la generación de jugadas de peligro con las Águilas.

Allan Saint-Maximin fue el cuarto de los refuerzos de América en este mercado de verano, pero sin lugar a dudas, fue el que más expectativa generó debido a sus condiciones futbolísticas, así como el recorrido que tuvo por el futbol de Europa, principalmente con Newcastle en la Premier League.

Cabe destacar que la adaptación de Saint-Maximin en América tambien ha obedecido a las facilidades que ha encontrado en Coapa para comunicarse con sus compañeros gracias a la ayuda de Jonathan dos Santos, con quien se ha comunicado de forma fluida en inglés y también Xavier Mayol, quien acude con frecuencia tanto a entrenamientos como charlas técnicas para hacer de interprete del futbolista.

Ousmane Dembele el Balón de Oro hablando de Allan Saint-Maximin



"Lo recuerdo como un gran regateador, hacía al menos 7 u 8 regates por partido"





Las ventajas que Allan Saint-Maximin ofrece en América

América fichó a Allan Saint-Maximin con la intención de tener una alternativa más por la banda izquierda ante una posible lesión o baja de Brian Rodríguez. Con esto, pensaron también en generar una competencia interna importante por ese sector con dos jugadoresm hábiles, veloces y explosivos. Muestra de ello es que en los últimos juegos, ambos han alternado la titularidad.

Sumado a esto, América tiene de su lado la versatilidad de Allan Saint-Maximin, quien aparte de ser extremo por izquierda, sabe y gusta desempeñarse como media punta, zona en la que ha tenido algunos minutos, puntualmente en la visita de las Águilas a Monterrey.

De tal forma, Allan Saint-Maximin se ha convertido en el refuerzo que América buscaba para cubrir huecos donde necesitaban talento que potenciara su ataque y hasta este momento, las expectativas se han cumplido en ese sentido.