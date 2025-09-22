Como todos los años, el Balón Oro 2025 causó polémica. Ousmane Dembelé es galardonado como el mejor de todo el mundo, y entra a una lista más que exclusiva.

En total, son 36 ganadores de este premio. Ousmane Dembelé es el seleccionado este Balón de Oro 2025. Alzó la Champions League siendo el más destacado del PSG, por lo que se ponía como favorito sobre Lamine Yamal.

Ahora, para la gente que le gustan los números, el francés puede considerarse un milagro. Es decir, la probabilidad de que una persona gane este reconocimiento es de 0.015%.

Además, la revista France Football, que es la que entrega el premio, se reservaba el derecho a entregarlo solo a jugadores europeos.

Palmarés Balón de Oro 2025: ¿Quién es el jugador que más premios ha ganado?

El Balón de Oro se entrega desde 1956, el primer jugador en ganarlo fue Stanley Matthews. En la rama femenil es diferente, pues fue hasta 2018 que les empezaron a dar reconocimiento.

En la rama varonil, el máximo ganador de Balón de Oro es Lionel Messi con 8, seguido le sigue Cristiano Ronaldo con 5. Tal vez nunca veamos algo parecido.

Han dado 8 balones de oro a las mujeres, hay una clara dominadora de esta época y se llama Aitana Bomatí con 3 galardones. Aunque fue en este 2025 que la brecha aumentó, pues Alexia Putellas tiene 2.

¿Quién es el jugador que más Balón de Oro ha ganado?

Varonil: Lionel Messi con 8

Femenil: Aitana Bonmatí con 3

Los cracks que no ganaron el Balón de Oro por ser ‘exclusivo’ para europeos

El Balón de Oro ha cambiado a lo largo de los años, desde 1956 a 1995, solo era entregado a jugadores nacidos en Europa. Luego desde 1995 para 2007, era para futbolistas que jugaban en clubes europeos. Actualmente ya lo puede ganar ‘quien sea’.

Sin embargo, siempre va a quedar la mancha, pues los mejores de la historia no ganaron un Balón de Oro.

Estos son los cracks que nunca ganaron un Balón de Oro: