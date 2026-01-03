Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo en cuanto a plantel por jugadores como Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Jude Bellingham y Thibaut Courtois, buscaría reforzarse con un ganador del Balón de Oro en el próximo mercado de fichajes.

Aunque Xabi Alonso ha dejado abierta la posibilidad de que el Real Madrid realice una contratación en el mercado invernal, sería hasta el verano cuando el equipo haga un fichaje importante.

Y es que los Merengues aprovecharían que una estrella mundial que ha ganado el Balón de Oro entrará en su último año de contrato para lograr su traspaso a un costo bajo en la ventana de transferencias de mediados de este año.

Real Madrid iría por ganador del Balón de Oro para reforzar su plantel

De acuerdo con información compartida por Joel del Río, periodista del Diario Marca, el Real Madrid buscará el fichaje de Rodrigo Hernández Cascante, mejor conocido como Rodri, en el mercado veraniego.

Luego de que Rodri por fin volvió con el Manchester City después de varios problemas físicos, Pep Guardiola se deshizo en elogios para él y aseguró que hace al equipo funcionar de una mejor manera.

Rodri con la selección de España en la Eurocopa 2024. (Antonio Calanni / AP)

Antes de haber ganado el Balón de Oro en el 2024, Rodri sufrió una rotura de ligamento cruzado que lo mantuvo alejado de las canchas por un buen tiempo, pero de a poco ha vuelto a la actividad y el Real Madrid buscaría incorporarlo de cara a la temporada 2026/2027.

¿Cuánto tendría que pagar el Real Madrid por el fichaje de Rodri?

Con base en información de Transfermarkt, portal especializado en fichajes, el valor actual de Rodri es de 75 millones de euros, por lo que el Real Madrid difícilmente pagará menos de eso al Manchester City.

Sin embargo, en caso de que Rodri tenga un buen rendimiento con los Sky Blues en la segunda mitad de la temporada actual y con España en el Mundial 2026, su valor en el mercado podría volver a aumentar.

A finales del 2024, el costo de la carta del mediocampista español alcanzó los 130 millones de euros después de una gran temporada en la que ganó la Premier League con el Manchester City y la Eurocopa con La Roja.