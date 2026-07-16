Necaxa vs Atlante será uno de los dos partidos con los que iniciarán la Jornada 1 del Apertura 2026, el jueves 16 de julio. El pronóstico apunta a victoria 2-0 de los Rayos sobre los Potros en la Liga MX.

Necaxa vs Atlante: Pronóstico del partido de la jornada 1 de la Liga MX

El pronóstico para este Necaxa vs Atlante de la Jornada 1 de la Liga MX es una victoria de los Rayos con marcador de 2-0.

Pronóstico: Necaxa 2-0 Atlante

Necaxa vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Atlante, que se jugará en la Jornada 1 de Liga MX.

Necaxa

Portero: Luis Jiménez

Defensas: Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Franco Rossano, Martínez y Leyva

Mediocampistas: Lorenzo Faravelli, Rogelio Cortéz y Kevin Rosero

Delanteros: Ricardo Monreal e Israel Tello.

Necaxa tuvo la actuación más convincente de la primera jornada y cerró la fecha en el liderato general (Mexsport / Tomas Regueiro)

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas; Eduardo Tercero, Diogo Bagüí, Walter Portales y Nicolás Carrera

Mediocampistas: Christian “Hobbit” Bermúdez, Eugenio Pizzuto, Jhojan Julio y Raúl Suárez

Delanteros: Luis Puente y Jairón Charcopa

Atlante tendrá a Miguel Herrera como DT para el Apertura 2026 (Pablo Martínez)

Necaxa vs Atlante: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Necaxa vs Tigres se jugará el jueves 16 de julio a las 18 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.

Partido: Necaxa vs Atlante

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Jueves 16 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: FOX One

Así llegan Necaxa y Atlante a la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX

Necaxa y Atlante serán los encargados de abrir el Apertura 2026 el jueves 16 de julio en Aguascalientes.

Necaxa continúa con Martín Varini como encargado del proyecto como entrenador, mientras que Miguel Herrera volverá a la Liga MX como estratega del Atlante.