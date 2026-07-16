Necaxa vs Atlante será uno de los dos partidos con los que iniciarán la Jornada 1 del Apertura 2026, el jueves 16 de julio. El pronóstico apunta a victoria 2-0 de los Rayos sobre los Potros en la Liga MX.
Necaxa vs Atlante: Pronóstico del partido de la jornada 1 de la Liga MX
El pronóstico para este Necaxa vs Atlante de la Jornada 1 de la Liga MX es una victoria de los Rayos con marcador de 2-0.
Pronóstico: Necaxa 2-0 Atlante
Necaxa vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Atlante, que se jugará en la Jornada 1 de Liga MX.
Necaxa
- Portero: Luis Jiménez
- Defensas: Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Franco Rossano, Martínez y Leyva
- Mediocampistas: Lorenzo Faravelli, Rogelio Cortéz y Kevin Rosero
- Delanteros: Ricardo Monreal e Israel Tello.
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas; Eduardo Tercero, Diogo Bagüí, Walter Portales y Nicolás Carrera
- Mediocampistas: Christian “Hobbit” Bermúdez, Eugenio Pizzuto, Jhojan Julio y Raúl Suárez
- Delanteros: Luis Puente y Jairón Charcopa
Necaxa vs Atlante: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Necaxa vs Tigres se jugará el jueves 16 de julio a las 18 horas, en un partido correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX. Será transmitido por FOX One.
- Partido: Necaxa vs Atlante
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Jueves 16 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX One
Así llegan Necaxa y Atlante a la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX
Necaxa y Atlante serán los encargados de abrir el Apertura 2026 el jueves 16 de julio en Aguascalientes.
Necaxa continúa con Martín Varini como encargado del proyecto como entrenador, mientras que Miguel Herrera volverá a la Liga MX como estratega del Atlante.