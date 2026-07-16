Jordan Pickford, portero inglés, sorprendió por las notas ocultas en su botella de agua, la cual fue vista por los jugadores del Argentina al término del partido.

La fotografía de la botella de Pickford fue compartida por uno de los ayudantes de Lionel Scaloni, después de que los jugadores la encontraran olvidada.

El duelo Inglaterra vs Argentina terminó con frustración para el equipo de los tres leones, así como con polémica esparcida en redes sociales.

Notas ocultas en la botella de Pickford tenía un plan contra Argentina

La botella de Pickford tenía las atajadas por jugador en caso de que el partido contra Argentina tuviera o llegara a penales, con Lionel Messi a la cabeza.

La lista incluye a 24 jugadores, así como una posible atajada de Messi, quien fingiría un penal a la izquierda que terminaría por caer a la derecha.

Notas en botella de Pickford provocan revuelo (Redes sociales)

La lista también menciona a quienes metieron gol en el partido. En el caso de Enzo Fernández, Pickford señaló en sus notas ocultas que debía quedarse en el centro.

Mientras que para Lautaro Martínez, aplicaría una atajada similar a la de Messi-

La lista de Pickford estaba encabezada por:

Gonzalo Montiel, caer a la izquierda

Leandro Paredes, caer a la derecha pese a que se mantendría a la izquierda

Alexis Mac Allister, caer a la derecha

Enzo Fernández, quedarse al centro

Julián Álvarez, caer a la izquierda

Messi y otros jugadores de Argentina reaccionan a la botella de Pickford

La reacción de los jugadores argentinos a la botella de Pickford, se volvió viral en redes sociales.

Aunque también hubo risas de parte de algunos, no faltaron comentarios que aseguran que el equipo argentino estaba sorprendido y molesto con el objeto.

Sin embargo, hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de parte de la Selección de Argentina o algún jugador.