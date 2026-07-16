Tras el fin de la huelga, La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresa con concentraciones en la Ciudad de México (CDMX), pero también habrá otras marchas para hoy 16 de julio de 2026.

Cuajimalpa, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Milpa Alta son los lugares donde habrá distintas movilizaciones que podrían afectar la vialidad.

Cuatro Secciones de la CNTE tendrán marcha hoy en CDMX

La CNTE vuelve a la CDMX con una marcha que demanda la “falta de cumplimiento de los acuerdos” entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal de la CDMX por la Sección 9,10,11 y 60.

La CDMX prevé que la CNTE podría marchar al Zócalo, llegar en autobuses que impedirán el libre tránsito. Además de bloqueo de vialidades.

Sin embargo, no se habla de un plantón en el Zócalo por las cuatro Secciones de la CNTE.

Lugar: Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública en Isabel La Católica No 165, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Hora: 9:00 am

Colectivo “Salvemos El Golfo”

El Colectivo “Salvemos El Golfo” se manifestará para que se retire el proyecto “Saguaro” de gas natural debido al riesgo a la fauna y el medio ambiente.

Lugar: Fundación J.P. Morgan, A.C. (Torre Óptima 2) Av. Paseo de las Palmas y Sierra Mojada, Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo.

Hora: 10:00 am

Iniciativa Ciudadana “Libertad para morir Mx”

Esta marcha es para la recolección de firmas a favor de “Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México”, la cual pide que personas con enfermedades avanzada o incurables tengan “asistencia médica” para una “muerte digna”.

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

Hora: 10:00 am

Colectivo “Voz Por Los Que No Tienen”

Esta marcha es en contra de los dichos en televisión abierta por Pedro Sola del programa “Ventaneando” contra los perros, por ello, “exigen la salida” del conductor.

Lugar: Televisión Azteca Internacional en Periférico Sur No. 4121, Col. Fuentes del Pedregal, Alc. Tlalpan

Hora: 11:00 am

Amigos del Refugio Franciscano

En esta marcha se exige el regreso de los animalitos del Refugio Franciscano, argumentando que ya cumplieron con todo lo que autoridades demandan.

Esto además, de que acusan que los refugiados “no han recibido atención adecuada” por la CDMX.

Lugar: Estela de Luz en Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ra Sección, Alca. Miguel Hidalgo.

Hora: 11:00 am

Red Pro Palestina de la UAM Azcapotzalco

Se trata de una concentración con la conferencia “Palestina: a 78 años de la Nakba, la catástrofe continúa” con reflexión de la historia y situación actual.

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco en Av.San Pablo Xalpa No.180, Col. San Martin Xochinahuac, Alcal. Azcapotzalco.

Hora: 12:00 pm

Colectivo “República Pacheca”

La concentración se realizará para información sobre el consumo responsable de cannabis, información, difusión de derechos, y recolección de firmas para impulsar pliego petitorio a autoridades de la CDMX.

Lugar: Av. Chapultepec y Amberes, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

Hora: 3:00 pm

Artistas Urbanos

Distintos artistas urbanos realizarán actividades artísticas para recaudar fondo para el traslado al Estado de México, de un artista que murió en Coahuila.

Lugar: Av. Extremadura y Av. Revolución, Col. Insurgentes Mixcoac, Alca. Benito Juárez.

Hora: 5:00 pm

Colectiva “Una luz en el camino de la Ciudad de México”

Esta concentración tendrá un conversatorio llamado “Madres buscadores ante la crisis de desaparición: obstáculos para la búsqueda y prevención” donde se hablará de los desafios de las familias buscadoras.

Lugar: Librería “U-Tópicas” en Felipe Carrillo Puerto No. 60, Col. Coyoacán Centro, Alc. Coyoacán.

Hora: 6:00 pm

Movimiento de Regeneración Sindical

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajadores” que hará recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya. Alc. Benito Juárez.

Hora: Durante el día

Colectiva “Mujeres de maíz Milpa Alta Chicomecóatl”

Habrá una “Mercadita Feminista” para abrir espacios “para mujeres productoras” en protesta de la violencia económica.

Lugar: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta en Av. México Norte y Constitución, Col. Villa Milpa Alta, Alc. Milpa Alta.

Hora: Durante el día

Familiares y Amigos de Víctimas de un hecho de tránsito

A las movilizaciones de hoy, también se suma esta cita de quienes exigen justicia por la muerte de un joven en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, sumado a aclarar los hechos y acceso a la justicia.

Lugar: Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo ubicada en Privada Gral. Sostenes Rocha y Cda. Las Huertas, Col. Daniel Garza, Alc. Miguel Hidalgo.

Hora: 10:00 am

Colectivo “Lleca Escuchado La Calle”

En busca de la aprobación de la “Ley Integral Trans” para dar acceso a la salud, vivienda, educación, jubilaciones dignas, libre trabajo sexual, entre otras peticiones.

Lugar: Secretaría de las Mujeres en Tlaxcoaque No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

Hora 2:00 pm

Gran Consejo del Anáhuac

La cita es para la incorporación a programas de vivienda.