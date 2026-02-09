Tras el show del medio tiempo del Super Bowl se desató el rumor de que el niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy es Liam Conejo, arrestado junto a su padre por agentes de ICE.

En la presentación se observó a Bad Bunny entrenando unos de sus premios Grammy a una infancia, quien presuntamente representa a Liam, aunque esto no ha sido confirmado.

Trump critica show de medio tiempo de Bad Bunny (Matt Slocum / AP)

Señalan que Bad Bunny le entregó su Grammy al niño Liam durante Show del Super Bowl

Las redes sociales estallaron luego de que Bad Bunny entregara su Grammy a un niño y usuarios comenzaron a especular de que se trataba de Liam, cuya detención se dio a conocer hace unas semanas.

De acuerdo con la información, Liam Conejo, niño de cinco años de edad originario de Ecuador, fue utilizado por agentes de ICE para lograr la detención de su padre, debido a su situación migratoria.

Liam, el niño que Estados Unidos busca deportar tras ser detenido por ICE (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Pese a estas especulaciones, otros usuarios han señalado que no se trata de Liam Conejo, sino de un pequeño actor, que podría representar al niño detenido o a una versión infantil del propio Bad Bunny.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del menor, pero lo cierto es que este acto de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl dio mucho de qué hablar.