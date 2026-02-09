La influencer Amanda Vance decidió ignorar a Bad Bunny y disfrutó el medio tiempo alternativo del Super Bowl 2026.

Aunque Bad Bunny-de 31 años de edad- hizo historia en el Super Bowl LX, su presentación tuvo detractores como Amanda Vance, ex animadora de los Delfines de Miami.

Amanda Vance ignora a Bad Bunny y disfruta el medio tiempo alternativo del Super Bowl 2026

Amanda Vance subió un video a sus redes desde el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, sede del Super Bowl LX.

En la grabación aparece la influencer con audífonos y viendo en su celular The All American Halftime Show, durante la presentación de Bad Bunny.

“Viendo el show de medio tiempo de América, en lugar de BAD Bunny durante el Super Bowl”. Amanda Vance

Mientras Bad Bunny cantaba en el medio tiempo del partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, Amanda Vance prefirió bailar al ritmo de Kid Rock.

La actitud de Amanda Vance de inmediato generó polémica y discusión en las redes.

Algunos usuarios no estuvieron de acuerdo con la publicación de Amanda Vance quien escribió en su video "Elijo América y canciones que conozco".

Ante tal situación, hubo internautas que le recordaron que Puerto Rico también es parte del continente americano.

Amanda Vance pierde seguidores por ignorar a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La publicación de Amanda Vance, ignorando a Bad Bunny en el Super Bowl 2026, de inmediato provocó diversas reacciones en redes.

De acuerdo con la propia Amanda Vance, perdió mil seguidores en 2 minutos en Instagram por no ver a Bad Bunny.

Amanda Vance ignora a Bad Bunny en el Super Bowl 2026 (@amandacvance / X)

Incluso la influencer acusó en X (Twitter) que ha recibido amenazas de muerte, solo por ver el medio tiempo alternativo del Super Bowl 2026.