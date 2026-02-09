El presidente Donald Trump criticó el show de medio tiempo de Bad Bunny y lo calificó como uno de los peores de la historia; “es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”, dijo.

A través de su red social, Donald Trump apuntó que las canciones de Bad Bunny no se entienden, además de que su baile “es repugnante” para los niños que ven el show del Super Bowl.

Trump critica show de medio tiempo de Bad Bunny (Morry Gash / AP)

Trump califica show de medio tiempo de Bad Bunny como una “afrenta a la grandeza de Estados Unidos”

Tras el show de medio tiempo del Super Bowl, el presidente Donald Trump criticó a Bad Bunny y dijo que su presentación fue una “afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

Donald Trump señaló que el show de medio tiempo de Bad Bunny no representa los estándares de éxito que definen a Estados Unidos ni su creatividad ni su excelencia, mucho menos sus valores.

En su publicación, Donald Trump acotó que, pese a que Bad Bunny recibirá excelentes críticas de “medios de comunicación falsos”, lo que hizo el puertorriqueño fue una “bofetada al país”.

Trump critica show de medio tiempo de Bad Bunny (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que Donald Trump se negó a asistir al Super Bowl debido a la presentación de Green Day y Bad Bunny, a los que señaló de “sembrar odio” en contra de su administración.