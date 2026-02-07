El gobierno de Donald Trump buscaría deportar de Estados Unidos a Liam Cornejo, el menor de solo 5 años que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis.

Lo anterior, luego de que el propio Donald Trump calificara como “un error” la liberación por orden de un juez de Liam Cornejo y su padre, Adrián Conejo, de un centro de detención de ICE ubicado al sur de Texas.

Estados Unidos podría deportar a Liam y su familia pese a ser liberados por ICE

Pese a que Liam Conejo y su padre Adrián Cornejo fueran liberados por ICE y regresaran a su casa en en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos busca deportarlos a ambos.

Donald Trump acusó que la orden judicial para su liberación es un error, reiterando que tanto Liam como su padre atentaron contra las leyes migratorias de Estados Unidos, por lo que tienen que ser deportados.

Detención de Liam Conejo Ramos, niño de cinco años asegurado por elementos del ICE (Especial)

La postura de Trump estaría acompañada de una declaración del vicefiscal general Todd Blanche, quien amenazó que el gobierno de Estados Unidos tiene la facultad para impugnar la resolución judicial y solicitar que esta sea revertida.

De acuerdo con Blanche, el argumento de la administración de Donald Trump es que no se están cumpliendo las leyes migratorias vigentes , por lo que Liam y su familia corren el riesgo de ser deportados.

Hasta el momento se desconoce si la familia podría acceder a alguna medida de protección ante a las acciones de ICE, toda vez que fueron lanzadas amenazas directamente desde el gobierno federal.