Te platicamos sobre el estricto requisito para ser “árbol” en el show de Bad Bunny del Super Bowl 2026.

Los personas disfrazadas de árbol en el halftime show del Super Bowl 2026 fueron parte de elenco que acompañó a Bad Bunny para hacer más vistoso el espectáculo.

La empresa Backlit LLC estuvo encargada de hacer el reclutamiento de las personas que querían participar como árboles en show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

Una de los estrictos requisitos que solicitaba dicha compañía era medir entre 1.78 y 1.85 metros.

El estricto requisito para ser “árbol” en el show de Bad Bunny del Super Bowl 2026 (Especial)

Además, se debía contar con resistencia física por lo demandante que sería la participación, usando trajes que pesaban hasta 18 kilos.

Los árboles, como se vio en el show de Bad Bunny, debían de desplazarse rápidamente por el campo, así que se requería tener capacidad atlética.

Otro requisito para ser árbol en el Levi’s Stadium fue tener cierta experiencia en trabajo coreográfico.

En redes sociales, los usuarios reaccionaron y criticaron los requisitos que se pidió para ser un “árbol” en el show de Bad Bunny.

¿Cuánto pagaron por ser “árbol en el show de Bad Bunny del Super Bowl 2026?

Ya se reveló cuánto les pagaron a las personas que aparecieron como árboles en show de Bad Bunny del Super Bowl 2026.

Aunque muchos pensaban que se trataba de una actividad voluntaria, no fue así.

Los participantes ganaron 321.84 pesos por hora al participar en la histórica presentación de Bad Bunny.