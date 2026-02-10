El comercial de Pokémon en el Super Bowl 2026 duró un minuto, pero aún así costó varios millones de pesos.
Pokémon celebra su 30 aniversario y tuvo una emotiva aparición durante los comerciales del Super Bowl 2026 con un video llamado “¿Cuál es tu favorito?”.
Esto costó el comercial de Pokémon durante el Super Bowl 2026
El comercial de Pokémon durante el Super Bowl 2026 tuvo la participación de figuras como:
- Lady Gaga, de 39 años de edad
- Jisoo, de 31 años de edad
- Trevor Noah, de 41 años de edad
- Lamine Yamal, de 18 años de edad
- Young Miko, de 28 años de edad
- Maitreyi Ramakrishnan, de 24 años de edad
Este consistía en las celebridades describiendo las cualidades de su Pokémon favorito.
Sobre el precio, se sabe que el comercial de Pokémon en el Super Bowl 2026 costó más de 275 millones de pesos.
No es la primera vez que Pokémon apuesta por un comercial en el Super Bowl 2026, pues en 2016 lanzaron su primer promocional para celebrar el aniversario 20 de la franquicia.
Hace 10 años, el comercial de Pokémon en el Super Bowl de 2016 costó 137 mil millones de pesos.
Pokémon celebra su aniversario 30 con una poderosa campaña
Una de las franquicias más exitosas es Pokémon, la cual apareció por primera vez en 1996.
Pokémon decidió celebrar su aniversario con una campaña que pregunta a sus fans y celebridades cuál es su Pokémon favorito.
El comercial de Pokémon en el Super Bowl 2026 también dio a conocer la nueva función de cámara de Pokémon GO.
Además, Pokémon anunció que tendrá sorpresas para sus fans para celebrar su apoyo durante estas tres décadas.