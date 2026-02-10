El comercial de Pokémon en el Super Bowl 2026 duró un minuto, pero aún así costó varios millones de pesos.

Pokémon celebra su 30 aniversario y tuvo una emotiva aparición durante los comerciales del Super Bowl 2026 con un video llamado “¿Cuál es tu favorito?”.

What’s Your Favorite? 💛



Lady Gaga, Trevor Noah, Jisoo, Charles Leclerc, Lamine Yamal, Maitreyi Ramakrishnan, and Young Miko share their favorite Pokémon to kick off #Pokemon30!



Join the celebration: https://t.co/YRWJlOl1bF pic.twitter.com/3ZFbQD67zT — Pokémon (@Pokemon) February 9, 2026

Esto costó el comercial de Pokémon durante el Super Bowl 2026

El comercial de Pokémon durante el Super Bowl 2026 tuvo la participación de figuras como:

Lady Gaga, de 39 años de edad

Jisoo, de 31 años de edad

Trevor Noah, de 41 años de edad

Lamine Yamal, de 18 años de edad

Young Miko, de 28 años de edad

Maitreyi Ramakrishnan, de 24 años de edad

Este consistía en las celebridades describiendo las cualidades de su Pokémon favorito.

Sobre el precio, se sabe que el comercial de Pokémon en el Super Bowl 2026 costó más de 275 millones de pesos.

Jisoo formó parte del comercial de Pokémon en el Super Bowl 2026 (Pokémon )

No es la primera vez que Pokémon apuesta por un comercial en el Super Bowl 2026, pues en 2016 lanzaron su primer promocional para celebrar el aniversario 20 de la franquicia.

Hace 10 años, el comercial de Pokémon en el Super Bowl de 2016 costó 137 mil millones de pesos .

Pokémon celebra su aniversario 30 con una poderosa campaña

Una de las franquicias más exitosas es Pokémon, la cual apareció por primera vez en 1996.

Pokémon decidió celebrar su aniversario con una campaña que pregunta a sus fans y celebridades cuál es su Pokémon favorito.

El comercial de Pokémon en el Super Bowl 2026 también dio a conocer la nueva función de cámara de Pokémon GO.

Además, Pokémon anunció que tendrá sorpresas para sus fans para celebrar su apoyo durante estas tres décadas.