Te contamos sobre Daisy Vázquez, la bailarina de Veracruz en el show de Bad Bunny del Super Bowl 2026.

El Halftime Show del Super Bowl LX de Bad Bunny contó con representación veracruzana gracias al talento de Daisy Vázquez, quien fue parte del espectáculo.

Daisy Vázquez, bailarina de Veracruz, fue parte del show de Bad Bunny del Super Bowl 2026

Daisy Vázquez estuvo entre las bailarinas que participaron en el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, celebrado en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

La joven bailarina nació en Estados Unidos. No obstante, cuenta con raíces mexicanas, las cuales siempre ha tenido presentes.

Daisy Vázquez, la bailarina de Veracruz en el show de Bad Bunny del Super Bowl 2026 (Especial)

El padre de Daisy Vázquez es originario de Yanga, considerado el primer pueblo afro libre de América.

Durante el show de medio tiempo, entre referencias a Latinoamérica y fuertes mensajes de Bad Bunny, Daisy Vázquez mostró su talento.

Según el testimonio del padre de Daisy Vázquez, su hija comenzó en la danza desde los siete años, bailando todo tipo de géneros y estilos.

“Soy hija orgullosa de un migrante”, dice Daisy Vázquez por su presentación en el Super Bowl 2026 con Bad Bunny

En su cuenta de Instagram, Daisy Vázquez mandó un emotivo mensaje.

Previo a ser parte del Super Bowl 2026 con Bad Bunny, la bailarina de Veracruz dedicó su presentación a su familia.

Además de que expresó su orgullo por ser la hija de un migrante.

“Esta noche es para mi familia. Soy hija ORGULLOSA de un inmigrante. Soy fruto de un inmigrante. Soy producto de un inmigrante. Esta noche bailaré por quienes vinieron aquí en busca de una vida y un futuro mejor. ¡Gracias, Dios!” Daisy Vázquez, bailarina de Veracruz