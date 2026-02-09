El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl fue histórico, pues no solo se trató del primer latino en tener el espectáculo como solista, sino que además fue el más visto.

La participación de Bad Bunny de 31 años de edad, en el Super Bowl fue lo más comentado desde que se anunció su show en septiembre de 2025, por lo que la expectativa se tradujo en la audiencia histórica que tuvo.

Bad Bunny se vuelve histórico en el Super Bowl con su récord en audiencia

El cantante Bad Bunny dio un show de 13 minutos en el medio tiempo del Super Bowl, siendo en ese escaso tiempo que logró romper el récord en audiencia con algo histórico.

Según reportes dados por diversos medios, el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl fue histórico al romper el récord de audiencia con 135 millones de espectadores.

Sin embargo, otros reportes aseguran que el show de Bad Bunny ronda entre los 135 millones y los 142 millones de espectadores, pero los registros oficiales no han sido revelados.

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl. (Tomada de video/@NFL)

Anteriormente, el récord en audiencia para el show del Super Bowl lo tenía Kendrick Lamar en 2025 con 133.5 millones de espectadores, superando el 133.4 millones de Michael Jackson en 1993.

Bad Bunny fue el primer latino en dar show de medio tiempo en Super Bowl como solista

El puertoriqueño no solo rompió el récord en audiencia con su show de medio tiempo en el Super Bowl, sino que Bad Bunny además fue el primer latino en tener este espectáculo.

Aunque el cantante no fue el primer latino en subir al escenario del Super Bowl, sí fue el primero en tener su propio show como solista, es decir, en encabezar su propio espectáculo.

Anteriormente, Shakira fue la primera latina en tener el show principal. Sin embargo, al hacerlo junto a Jennifer Lopez no la colocó como headliner única.

Por otra parte, hay que recordar que fue Shakira y Jennifer Lopez quiénes dieron la primera oportunidad a Bad Bunny de pisar la cancha del Super Bowl, pues fue invitado de su show en 2020 donde cantó “Chambea”.