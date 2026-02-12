Políticos estadounidenses exigen multas a Bad Bunny y la NFL tras su actuación en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Un grupo de congresistas republicanos solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) investigar la presentación de Bad Bunny por presunto contenido indecente.

Congresistas republicanos piden sancionar a Bad Bunny tras su actuación en el Super Bowl 2026

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 sigue dando de qué hablar luego de que congresistas republicanos pidieron sanciones contra el cantante, ejecutivos de la NFL y el canal NBC.

Políticos exigen multas a Bad Bunny tras su actuación en el Super Bowl (@RepFine / X )

Esto luego de que consideran que la transmisión del espectáculo incluyó contenido “indecente” para la televisión abierta.

La ofensiva encabezada por el representante de Florida, Randy Fine, acusó que la actuación de Bad Bunny incluyó lenguaje y expresiones que, de haberse emitido en inglés, habrían obligado a interrumpir la señal.

“Si hubiera dicho esas letras, y todas las demás obscenidades repugnantes y pornográficas en inglés en televisión en vivo, la emisión habría sido retirada y las multas habrían sido enormes” Randy Fine

A través de sus redes sociales, Randy Fine compartió traducciones de fragmentos de canciones que incluían palabras explícitas, argumentando que se violaron normas federales de transmisión.

Randy Fine exigió que se tomen “medidas drásticas” contra Bad Bunny, la NFL y la televisora NBC , al señalar: “Enciérrenlos”.

Por su parte Andy Ogles, congresista por Tennessee, envió una carta al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para exigir una investigación formal.

Andy Ogles argumenta que el espectáculo de Bad Bunny incluyó conductas sexuales explícitas mediante gestos y coreografías, pese a que en la audiencia había menores de edad.

“Los niños se vieron obligados a soportar exhibiciones explícitas de actos sexuales homosexuales, mujeres contoneándose provocativamente y a Bad Bunny agarrándose descaradamente la entrepierna mientras simulaba tener relaciones sexuales en el aire” Andy Ogles

Andy Ogles mencionó dos canciones específicas interpretadas por el Bad Bunny en el Super Bowl:

Safaera

Yo Perreo Sola

Según el congresista, ambas contienen “referencias líricas sexualmente explícitas y coreografías abiertamente sugerentes”.

El legislador pide que se investigue la NFL y NBCUniversal “por su conocimiento previo, aprobación deliberada y facilitación de esta transmisión indecente”.

El representante Mark Alford, de Misuri, destacó que las traducciones evidencian violaciones graves a los estándares televisivos, por lo que los republicanos ya analizan el caso.

Políticos exigen multas a Bad Bunny tras su actuación en el Super Bowl (@repandyogles / Instagram )

Bad Bunny no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas a su show en el Super Bowl 2026

De acuerdo con los congresistas, la FCC tiene facultades para imponer multas, revisar licencias de transmisión e incluso evaluar posibles cargos penales si se determina una infracción grave.

Pese a la exigencia de los congresistas, Brendan Carr, presidente de la FCC, no ha anunciado acciones concretas relacionadas con el show del medio tiempo del Super Bowl.

Anteriormente, Brendan Carr ha respaldado medidas contra contenidos considerados inapropiados.

Por ahora, las exigencias de los congresistas se limitan a una solicitud formal de investigación, sin que haya algo legal.

La NFL ni la NBC han respondido públicamente a la solicitud, muchos usuarios consideran que se trata de un choque cultural y no un asunto que amerite la atención del gobierno federal.