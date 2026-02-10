La polémica sigue. Se reveló que investigarán a la NFL y NBC por el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

El halftime show del Super Bowl LX encabezado por Bad Bunny -de 31 años de edad- provocó la molestia del congresista republicano Andy Ogles.

A través de redes sociales, Andy Ogles pidió que al Congreso de Estados Unidos que se investigara a la NFL y NBC por conocimiento previo, aprobación deliberada y transmisión de “contenido explícito e indecente” en el show de Bad Bunny.

Mediante una carta dirigida a Brett Guthrie, presidente Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Ogles hizo su solicitud este 9 de febrero.

“Le escribo para solicitarle que abra una investigación formal del Congreso, de conformidad con la jurisdicción del Comité sobre la regulación de las transmisiones y la supervisión de la FCC, sobre la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y NBCUniversal con respecto a su conocimiento previo, revisión y aprobación de contenido explícito e indecente transmitido durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music el 8 de febrero de 2026″. Andy Ogles

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 (PATRICK T. FALLON / AFP)

En el documento, Andy Ogles expone que el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 se transmitió en un horario de máxima audiencia y en televisión abierta.

Dicho espectáculo, afirma Ogles, fue visto por “decenas de millones de estadounidenses incluyendo un número considerable de niños y familias”.

Por lo que las emisoras tenían la responsabilidad de que la transmisión cumpliera con las “expectativas de decencia”.

No obstante, para Ogles esto no ocurrió por el contenido de las canciones de Bad Bunny:

“La actuación incluyó canciones como ‘Safaera’, una canción ampliamente conocida por sus referencias sexuales explícitas y contenido lírico gráfico, incluyendo referencias a analingus, relaciones sexuales y otros temas explícitos, así como ‘Yo Perreo Sola’, una canción con temática de twerking y perreo acompañada de una coreografía que presenta movimientos abiertamente sexualizados que incluyen twerking generalizado, roce, empujes pélvicos y otras conductas sexualmente sugerentes”. Andy Ogles

Andy Ogles indicó que aunque el show fue predominantemente en español, su contenido explícito fue evidente pese a la barrera lingüística.

Bad Bunny, cantante. (Lynne Sladky/AP / AP)

El congresista expresó su preocupación porque “pueda haber menos claridad en la aplicación de las normas existentes al contenido en idiomas distintos del inglés”.

De acuerdo con Andy Ogles, tanto la NFL como NBC conocían el contenido del show y aún así decidieron transmitirlo .

“Dada la escala y la prominencia de la transmisión del Super Bowl, es altamente improbable que la NFL y NBCUniversal carecieran de conocimiento previo del contenido de la actuación. Se realizaron ensayos, las listas de canciones y los elementos de producción se enviaron con antelación, y las cadenas de transmisión mantienen mecanismos de retraso, comúnmente conocidos como retraso de siete segundos, específicamente diseñados para evitar que material indecente o inapropiado llegue al público en vivo. El hecho de no utilizar estas salvaguardas plantea serias dudas sobre si se realizó una revisión adecuada de los estándares y prácticas y si se tomaron medidas razonables para evitar que se transmitiera material explícito a una audiencia familiar a nivel nacional.” Andy Ogles

Por ello, Ogles realizó la siguiente solicitud a Brett Guthrie:

Qué conocimiento tenían los ejecutivos, productores y personal de estándares de la NFL y NBCUniversal sobre la naturaleza explícita de las canciones seleccionadas, incluyendo “Safaera”, y la coreografía que las acompañaba antes de su transmisión

Los procesos internos de revisión, traducción y aprobación utilizados en la preparación del espectáculo de medio tiempo para su transmisión en vivo

Si las salvaguardas existentes, incluyendo los protocolos de retraso de transmisión y los procedimientos de revisión de estándares, se aplicaron correctamente o se ignoraron intencionalmente

Las implicaciones más amplias para la rendición de cuentas de las emisoras cuando se transmite contenido explícito durante la programación que llega a una audiencia nacional de familias y menores

Show de medio tiempo de Bad Bunny (Matt Slocum / AP)

El show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 fue “pura obscenidad”, afirma congresista

La solicitud de Andy Ogles contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 de inmediato generó reacciones en redes.

Los internautas se dividieron entre quienes apoyaban la petición de investigación de la NFL y NBC, y quienes no.

En redes, muchos cuestionaron las afirmaciones de Ogles, quien aseguró que el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 fue “pura obscenidad”.

Además de que reprobaron que afirmara que se exhibieron “actos flagrantes e indecentes” en el Super Bowl LX.