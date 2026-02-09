Lincoln Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 encabezado por Bad Bunny.

En el tan esperado show, visto por más de 135 millones de personas, Lincoln Fox recibió un gramófono de las manos de Benito Antonio Martínez Ocasio, alias Bad Bunny.

Escena de una fuerte identidad latina con la que el cantante, de 31 años de edad, dejó claro estar viviendo su sueño.

Y es que el pequeño actor y modelo lo representó en su niñez, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Lincoln Fox?

Lincoln Fox, es hijo de madre argentina y padre egipcio. El representado por la agencia The W Group, acompañó a Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

Actualmente, Lincoln Fox vive en el condado de Orange, California.

En Instagram, donde cuenta con 8456 seguidores, lo encuentras como the_lincfox.

Hoy tras el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026, es la versión joven de Bad Bunny.

Bad Bunny de niño (@the_lincfox / Instagram)

¿Qué edad tiene Lincoln Fox?

Lincoln Fox tiene 5 años de edad; sin embargo, se desconoce la fecha exacta de su nacimiento.

Lincoln Fox en el Super Bowl 2026 (@the_lincfox / Instagram)

¿Quién es la esposa de Lincoln Fox?

Lincoln Fox es un niño. No está casado.

¿Qué signo zodiacal es Lincoln Fox?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Lincoln Fox y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Lincoln Fox?

Lincoln Fox no tiene hijos.

¿Qué estudió Lincoln Fox?

Lincoln Fox está en kinder.

Lincoln Fox (@the_lincfox / Instagram)

¿En qué ha trabajado Lincoln Fox?

De acuerdo con su perfil en Bold.pro, desde su nacimiento, Lincoln Fox ha modelado para Huggies, Jakks Pacific, Target y Walmart.

Además de modelar, está decidido a ser actor, cumple las características que se necesitan:

Sabe seguir instrucciones

Cuenta con una buena expresión emocional

Su voz proyecta

Tiene conciencia ante la cámara.

Lincoln Fox (@the_lincfox / Instagram)

Lincoln Fox acompaña a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Lincoln Fox se robó millones de miradas al aparecer en el Super Bowl 2026, junto a Bad Bunny, el artista del momento.

El niño recibió un premio de las manos de Bad Bunny, quien se representó a sí mismo en su versión más joven.

Fue así como dejó claro estar viviendo su mayor sueño y es que no imaginó que ganaría Premios Grammy.

Propiamente, con ayuda de sus padres, el pequeño actor compartió imágenes del gran momento que, aseguró, no olvidará nunca.

Incluso Bad Bunny, lo hizo, ya que en un principio se dijo que era Liam Ramos, un niño que fue detenido durante un operativo de ICE, lo que resultó una mentira.