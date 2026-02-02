Liam Conejo y su padre fueron liberados de un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas, Estados Unidos, pero ¿cómo fue esta liberación?

La liberación del menor de cinco años y su padre se dio el 31 de enero, pero fue confirmada este 1 de febrero, ello tras la detención del 20 de enero.

La divulgación de las fotos de Liam Conejo y su papá Adrián Conejo se hizo hasta que estuvieron nuevamente en su casa en Minneapolis.

Congresista Joaquín Castro llevó a Liam de regreso a casa en Minneapolis

Dichas fotos las dio a conocer el congresista de Texas, Joaquín Castro, quien acompañó a los liberados hasta volver a reunirse con su familia.

En las fotos se muestra como Liam Conejo ya se encontraba en casa con sus peluches y otros juguetes, además de que llevaba consigo el gorro azul de conejo de la foto viral que causó indignación siendo detenido por agentes del ICE.

En las fotos se logra ver los que parecen las instalaciones de un aeropuerto para viajar de Texas a Minneapolis con el apoyo del congresista demócrata.

Este congresista dijo que va a continuar trabajando para la reunificación de familias, a la vez que agradeció a todos quienes se manifestaron para la liberación de Liam y su papá.

Liam recibe importante carta: “Estados Unidos es poderoso gracias a los migrantes”

El congresista Joaquín Castro le dejó una carta a Liam escrita a mano en la que le dio la bienvenida a casa tras las dos semanas que pasó fuera de ella.

Dijo que las dos semanas que pasaron fueron muy duras y que ningún niño debería pasar por alguna situación similar.

El congresista demócrata le dijo que a medida que crezca entenderá estas palabras y que espera que juzgue a Estados Unidos no por su paso por el centro de detención de Dilley sino por los millones de corazones de ciudadanos de Estados Unidos que tocó.

Le dijo que Robert F. Kennedy habló de quienes a lo largo de la historia cambian el mundo y que Liam ha sido uno de ellos.

También le recordó que su familia, su escuela y muchos vecinos oraron por él e hicieron lo posible para que regresara a casa.

El mensaje más importante que la carta de Joaquín Castro le dejó es sobre el poder de Estados Unidos gracias a los migrantes que ha hecho que también e convierta en su casa.