The All American Halftime Show, organizado por Donald Trump y Turning Point USA, está causando polémica en todo el mundo, debido a su concepto de ser una alternativa al medio tiempo del Super Bowl 2026.

Si bien el anuncio de The All American Halftime Show, organizado por Donald Trump, no cayó bien en mucha gente, la llegada de Kid Rock como acto principal, ha aumentado la polémica y señalamientos de otros artistas.

Kid Rock (@kidrock)

Cantantes y grupos no quieren ser relacionados con el medio tiempo alternativo del Super Bowl 2026 de Donald Trump

Luego que Kid Rock fuera anunciado como el artista principal de The All American Halftime Show, el medio tiempo alternativo del Super Bowl 2026 de Donald Trump, artistas decidieron lanzar comunicados al respecto.

Varios de estos separándose de todo lo que tenga que ver con Kid Rock y The All American Halftime Show, no importando que no vayan a participar en el medio tiempo alternativo del Super Bowl 2026 de Donald Trump.

La banda de rock Shinedown y el rapero Ludacris, anunciaron su distanciamiento de Kid Rock luego del anuncio; ambos iban a participar en el tour “Rock the Country” organizado por el polémico cantante.

Muchos otros grupos también se bajaron del mencionado tour, lo que ha provocado que se cancelen fechas en varias partes de Estados Unidos.

Al mismo tiempo que se vaticina un boicot y baja audiencia para el The All American Halftime Show, luego de toda la polémica desatada.

The All American Halftime Show (@kidrock)

Medio tiempo alternativo al Super Bowl 2026 de Donald Trump aún se llevará a cabo

A pesar de toda la polémica, el anuncio de boicot y distanciamiento de artistas; el medio tiempo alternativo al Super Bowl 2026 de Donald Trump aún se llevará a cabo.

Brantley Gilbert, Lee Brice, Gabby Barrett y Kid Rock siguen confirmados para el medio tiempo alternativo de Donald Trump, que pretende ser una opción “americana” al show del Super Bowl 2026 con Bad Bunny.

En las redes sociales de Turning Point USA (X y YouTube) se sigue anunciado la transmisión gratuita del evento alternativo, el cual iniciará al mismo tiempo que el del Super Bowl 2026.

No obstante, fuera del morbo de algunas personas, en realidad no está teniendo la convocatoria esperada, por lo que sería un fracaso absoluto.