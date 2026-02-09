La presidenta Claudia Sheinbaum destacó durante su conferencia mañanera el valor de la cooperación rumbo al Mundial 2026 tras el mensaje que Bad Bunny dio en el medio tiempo del Super Bowl.

Julián Mazoy: ¿Le gustaría ver un mensaje (de cooperación) similar (al de Bad Bunny)? Claudia Sheinbaum: Depende de la FIFA. Lo que nosotros hemos sostenido es que es la cooperación para el desarrollo la que debería ser la base de la unión del continente americano Claudia Sheinbaum sobre Mundial 2026

A pregunta expresa del periodista de SDPnoticias, Julián Mazoy, la presidenta reiteró que, para fortalecer al continente americano, es necesaria la cooperación y fortalecimiento del tratado comercial.

Claudia Sheinbaum destaca el valor de la fraternidad al Mundial 2026

Al hacer alusión al mensaje de Bad Bunny en su show del Super Bowl, Claudia Sheinbaum destacó que la cooperación entre países es clave para competir comercialmente con cualquier región del mundo.

Entonces, la unidad de no solamente de América Latina, sino de América, desde Canadá hasta la Patagonia, ayudaría en este proceso (comercial) Claudia Sheinbaum

De cara al Mundial 2026, Claudia Sheinbaum defendió que la fraternidad siempre es mejor que el odio, lo que puede ser demostrado, según dijo, en la historia de México y de las culturas originarías.

Es de recordar que, al final de la presentación de Bad Bunny, el puertorriqueño mostró un balón con la frase “Together, We Are America”, usada como un llamado a la unidad de todos los países del continente americano.

El cantante también nombró distintos países del Norte, Centro y Sudamérica al tiempo que se ondeaban banderas de esas naciones, visualizando la diversidad y la idea de unidad.