La delegación mexicana volvió a celebrar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la destacada actuación de Daniela Gaxiola.

La mexicana Daniela Gaxiola se proclamó campeona del keirin femenil al conquistar la medalla de oro con una brillante exhibición en la pista.

¿Quién completó el podio junto a Daniela Gaxiola en Santo Domingo 2026?

Daniela Gaxiola confirmó su condición de favorita al detener el cronómetro en 11.612 segundos, registro con el que superó a la colombiana Stefany Cuadrado, quien se quedó con la medalla de plata tras marcar 11.638 segundos.

El podio fue completado por otra representante mexicana, Yuli Verdugo, que obtuvo el bronce con un tiempo de 11.669 segundos, concretando el 1-3 para México en la prueba.

Daniela Gaxiola, una de las máximas exponentes del ciclismo de pista en México, volvió a responder en un escenario internacional al imponerse en una de las pruebas más espectaculares del programa.

Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola (Ricardo Mazalan / AP)

México aumenta sus preseas en Santo Domingo 2026

Con este resultado, México continúa incrementando su cosecha de preseas en Santo Domingo 2026 y reafirma su protagonismo en el ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La combinación del oro de Daniela Gaxiola y el bronce de Yuli Verdugo representa otro importante impulso para la delegación mexicana.