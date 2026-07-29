Alejandra Valencia y Matías Grande conquistaron la medalla de oro en la modalidad de arco recurvo mixto durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La dupla mexicana derrotó 6-0 al representativo de Colombia, integrado por Ana María Rendón y Santiago Arcila, este miércoles 29 de julio de 2026.

Alejandra Valencia y Matías Grande repiten oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Alejandra Valencia y Matías Grande refrendaron la medalla de oro conseguida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Con paso perfecto por el torneo de Santo Domingo, Valencia y Grande avanzaron fuerte desde los cuartos de final sin ceder un solo punto de set, hilando marcadores de 6-0 contra Puerto Rico, Panamá y Colombia.

En la final, Alejandra Valencia y Matías Grande aseguraron la victoria en tres sets consecutivos con puntuaciones de 38-34, 37-36 y 40-35.

En el último set, la dupla mexicana clavó cuatro flechas perfectas de 10.

Alejandra Valencia y Matías Grande triunfaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Cierre histórico para México en el tiro con arco

Alejandra Valencia y Matías Grande protagonizaron un gran cierre de México en el torneo de tiro con arco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

México terminó con un total de 12 medallas (5 de oro, 5 de plata y 2 de bronce).

Alejandra Valencia y Matías Grande se consagraron como triples campeones del certamen, sumando el oro mixto a sus títulos en las modalidades individual y por equipos.