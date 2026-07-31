Rut Páez conquistó la medalla de oro para México en la prueba final de trampolín de 1 metro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La clavadista mexicana ganó la medalla de oro en Santo Domingo 2026, gracias a una puntuación acumulada de 265.20 unidades tras sus cinco ejecuciones.

Así quedó el podio de la competencia:

Rut Páez | medalla de oro | México | 265.20 puntos

Daniela Zapata | medalla de plata | Colombia | 253.35 puntos

Prisis Ruiz | medalla de bronce | Cuba | 248.50 puntos

Rut Páez suma dos oros en Santo Domingo 2026 (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Rut Páez superó con facilidad a sus rivales en Santo Domingo 2026

Rut Páez, con apenas 17 años, aseguró la medalla de oro en el complejo acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo 2026, superando por 11.85 unidades a su rival más cercana.

El mejor clavado de Páez fue en la segunda ronda, cuando obtuvo una calificación de 61.10 unidades.

Rut Páez lució dominante en el trampolín de 1 metro (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Rut Páez suma dos medallas de oro en Santo Domingo 2026

La medalla de oro conquistada por Rut Páez este viernes 31 de julio en Santo Domingo 2026, es la segunda de primer lugar para la joven mexicana en el evento.

Páez ganó el oro junto a Zyanya Parra en la modalidad de trampolín de 3 metros sincronizados.

Rut Páez es parte del equipo de la reconocida entrenadora Ma Jin, quien ha estado al frente de otros medallistas destacados de México.