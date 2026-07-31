Osmar Olvera y Juan Celaya demostraron su calidad como clavadistas al ganar la medalla de oro en la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Olvera y Celaya, subcampeones olímpicos de París 2024 y campeones mundiales de 2025 superaron a la dupla de Colombia en una emocionante final celebrada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Así llegó la medalla de oro para Osmar Olvera y Juan Celaya

La final de trampolín sincronizado varonil se definió en los últimos clavados, tras los cuales, Osmar Olvera y Juan Celaya acumularon un total de 419.34 puntos para ganar la medalla de oro.

Luego de una ejecución que los bajó al segundo puesto, la pareja mexicana cerró con su clavado de máxima dificultad, sumando 88.92 puntos por su salto de dos mortales y medio adelante para recuperar el liderato.

Olvera y Celaya apenas superaron por 4.35 unidades a la pareja colombiana, integrada por Luis Uribe y Sebastián Morales, quienes se quedaron con la medalla de plata.

Osmar Olvera y Juan Celaya suman dos podios en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Osmar Olvera y Juan Celaya suman dos medallas en Santo Domingo 2026

El triunfo de Osmar Olvera se suma al oro que conquistó en la prueba individual de trampolín de 1 metro, competencia en la que Juan Celaya logró la medalla de bronce.

A Osmar Olvera y Juan Celaya les resta competir en la plataforma de 3 metros, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.