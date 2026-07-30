Osmar Olvera confirmó su calidad mundial al ganar su primera medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el trampolín de 1 metro de Santo Domingo 2026.

El clavadista mexicano Osmar Olvera ligó medallas de oro tras la que conquistó recientemente junto a Juan Celaya en la Copa México.

Así ganó Osmar Olvera la medalla de oro en Santo Domingo 2026

Osmar Olvera sumó una puntuación final de 430.85 unidades para quedarse con la medalla de oro en el trampolín de 1 metro de Santo Domingo 2026.

El podio encabezado por Osmar Olvera, fue completado por el colombiano Juan Uribe y el mexicano Juan Celaya, quien se colgó la medalla de bronce con 401.70 unidades en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Cabe señalar que el oro de Olvera es el en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, competencia en la que debutó este jueves 30 de julio de 2026.

Osmar Olvera es el vigente subcampeón mundial y campeón panamericano en trampolín de 1 metro.

Osmar Olvera camino al podio de Santo Domingo 2026 (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

¿Qué otras pruebas tendrá Osmar Olvera en Santo Domingo 2026?

Después de ganar su primer oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Osmar Olvera todavía tiene programadas dos pruebas más en Santo Domingo 2026.

Olvera competirá en el trampolín de 3 metros sincronizados junto a Juan Manuel Celaya, y en la prueba individual de trampolín de 3 metros.