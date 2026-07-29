México tuvo un arranque brillante en las pruebas de natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al conquistar nueve medallas en la primera jornada de competencia, cuatro de ellas de oro, destacando la actuación de Paulo Strehlke, quien impuso un nuevo récord del certamen.

El nadador mexicano dominó la prueba de resistencia y confirmó su gran momento deportivo al subir a lo más alto del podio.

Paulo Strehlke ganó la prueba de los 1500 metros libres en natación

Paulo Strehlke se coronó en los 1500 metros libres con un tiempo de 15:03.87, marca que se convirtió en nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Además del triunfo de Paulo Strehlke, la delegación mexicana sumó otras preseas doradas gracias a grandes actuaciones individuales y por equipos.

Byanca Rodríguez conquistó el oro en los 100 metros pecho, mientras que Celia Pulido, Susana Hernández, Ava Chávez y Aranza López se impusieron en el relevo 4x200 metros libres femenil.

En la rama varonil, Andrés Dupont, Daniel Saborio, David Medina y Jorge Iga también lograron la medalla de oro en el relevo 4x200 metros libres, demostrando la fortaleza del equipo mexicano en las pruebas de conjunto.

Paulo Strehlke conquista su tercer oro y rompe récord en Santo Domingo 2026. (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

Paulo Strehlke ya había conseguido el oro en aguas abiertas

Previo a su presea en los 1500 libres de natación, Paulo Strehlke ganó la prueba de 3 kilómetros Sprint de aguas abiertas.

Paulo Strehlke también se había coronado en la prueba de 10 kilómetros, confirmando su dominio absoluto en las competencias de aguas abiertas.