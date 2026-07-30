Rut Páez y Zyanya Parra hicieron valer su calidad para ganar la medalla de oro en la prueba de trampolín 3 metros sincronizado femenil, como parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este jueves 30 de julio, la pareja mexicana dominó la competencia en el complejo acuático Juan Pablo Duarte, inaugurando con este triunfo el medallero dorado para la delegación de México en la disciplina de clavados.

México en lo más alto del podio centroamericano de clavados

México, con las clavadistas Rut Páez y Zyanya Parra, subieron a lo más alto del podio en la plataforma de 3 metros sincronizado femenil de Santo Domingo 2026.

Después de las cinco rondas reglamentarias, Rut Páez y Zyanya Parra sumaron 🇲🇽 289.29 unidades para ganar el oro, seguidas por las colombianas Daniela Zapata y Viviana Uribe🇨🇴.

El bronce fue para las cubanas Anisley García y Prisis Ruiz🇨🇺.

Rut Páez y Zyanya Parra fueron dominantes en la final de 3m sincronizados (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

Rut Páez y Zyanya Parra dominaron toda la prueba para ganar el oro

La regiomontana Rut Páez y la tapatía Zyanya Parra lideraron durante cuatro de las cinco rondas de ejecuciones la final de clavados en Santo Domingo 2026.

Las clavadistas mexicanas consiguieron calificaciones consistentes que promediaron los 8 puntos gracias a sus entradas limpias y gran sincronía en la fosa.

Ambas atletas participan como debutantes en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.