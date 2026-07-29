Matías Grande logró el triplete de medallas de oro en la modalidad de arco recurvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al ganar este miércoles la final individual.

Las tres medallas de oro de Matías Grande se consumaron tras remontar un marcador adverso en la gran final individual para vencer al colombiano Jorge Enríquez en el último set.

Matías Grande tuvo una gran participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (@conade)

Así ganó Matías Grande la medalla de oro individual en Santo Domingo 2026

Matías Grande libró una gran batalla para ganar su tercera medalla de oro en tiro con arco de Santo Domingo 2026.

El duelo por el oro comenzó con ventaja para el colombiano Jorge Enríquez, con parcial 2-0.

En el segundo set, Grande reaccionó poniendo el marcador global 2-2.

El tercer set fue para el colombiano y Grande se quedó con el cuarto set.

Grande se llevó el oro en el quinto set con una serie de 9, 10 y 9 puntos, mientras que Enríquez cerró con 9, 9 y 8 unidades.

Las otras medallas de oro de Matías Grande en Santo Domingo 2026

Antes del oro individual, Matías Grande hizo una dupla imparable con Alejandra Valencia, para derrotar 6-0 en la final a los colombianos Ana María Rendón y Santiago Arcila, en los Juegos Centroamericanos y del Cribe Santo Domingo 2026.

Mientras que, como parte del equipo varonil, Matías Grande se coronó campeón centroamericano al lado de Raúl Rodríguez y Francisco Padilla, superando por 5-3 a la escuadra de Colombia.