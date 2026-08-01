Osmar Olvera volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores clavadistas del mundo al conquistar la medalla de oro en la prueba de trampolín de 3 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con una actuación sobresaliente, el mexicano Osmar Olvera se proclamó campeón regional y cerró su participación en la justa con pleno de títulos.

¿Quién completó el podio junto a Osmar Olvera en Santo Domingo 2026?

Osmar Olvera se llevó la victoria con una puntuación de 535.30 unidades, superando al colombiano Luis Felipe Uribe, quien obtuvo la medalla de plata con 503.90 puntos. El podio fue completado por otro mexicano, Juan Celaya, que consiguió el bronce con 458.05 unidades, firmando así un nuevo doble podio para la delegación tricolor.

La competencia estuvo marcada por un intenso duelo entre Olvera y Uribe. Durante las primeras cinco rondas, ambos clavadistas intercambiaron el liderato con ejecuciones de alto grado de dificultad y gran calidad técnica, manteniendo la incertidumbre hasta los últimos saltos.

Osmar Olvera conquista Santo Domingo 2026 con el oro en trampolín de 3 metros. (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

Osmar Olvera ejecutó un clavado de gran nivel que le permitió despegarse definitivamente de su rival colombiano y asegurar la medalla de oro con una amplia ventaja.

Osmar Olvera conquistó el oro en todas sus pruebas de Santo Domingo 2026

Con este resultado, Osmar Olvera completó una participación perfecta en Santo Domingo 2026 al conquistar el oro en todas las pruebas en las que compitió, consolidándose como una de las grandes figuras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Su desempeño reafirma el excelente momento que vive el equipo mexicano de clavados, una disciplina que continúa siendo una de las principales fuentes de medallas para México en competencias internacionales.