Tal parece que Vinicius Jr. ya ha tomado una decisión respecto a su futuro y le ha comunicado a la directiva del Real Madrid que no renovará su contrato.

Aunque en el Real Madrid estaban muy interesados en que Vinicius Jr. siguiera vistiendo la camiseta merengue, el jugador parece que tiene otros planes.

Ahora el equipo tendrá que aprovechar los meses que le quedan de contrato al brasileño, si es que no se quieren quedar con las manos vacías.

Vinicius Jr. ya comunicó al Real Madrid que no renovará su contrato

El futuro de Vinicius Jr. ha cambiado de manera abrupta en el Real Madrid, donde ya ha dejado claro que no renovará.

De acuerdo con The Athletic, el entorno de Vinicius Jr. decidió frenar cualquier avance en las charlas de renovación con el Real Madrid, un movimiento que refleja un distanciamiento real con el club y, sobre todo, con la gestión de Xabi Alonso.

La relación con Xabi Alonso ha sido el punto más visible de la tensión. La sustitución en el Clásico frente al FC Barcelona y la posterior suplencia ante el Elche marcaron un cambio en su rol dentro del equipo.

En la dirección deportiva reconocen el impacto de esta ruptura, especialmente porque el jugador se siente relegado respecto a figuras que han asumido mayor peso, como Mbappé.

Mientras que con Ancelotti era uno de los protagonistas habituales, con Xabi ha pasado a un segundo plano.

Vinicius Jr con el Real Madrid (Manu Fernandez / AP)

Real Madrid necesitaría vender a Vinicius Jr.

La situación contractual de Vinicius Jr. ha comenzado a incomodar al Real Madrid, que ahora enfrenta un escenario poco habitual para una de sus figuras principales.

Con los reportes que indican que Vinicius Jr. no tiene intención de renovar, en la directiva toman nota de que el margen para maniobrar es cada vez más corto.

En los despachos merengues ya se asume que, si no hay un cambio de postura por parte del jugador, la única vía razonable será escuchar ofertas.

El objetivo sería asegurar una venta que compense parte de la inversión realizada y mantenga la coherencia financiera del proyecto.