San Luis vs Tijuana continúan con la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Viernes 31 de julio por ViX, ESPN y Disney+.

Partido: San Luis vs Tijuana

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ViX, ESPN y Disney+

San Luis empató en la cancha de Tigres (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

San Luis vs Tijuana: Día para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

El viernes 31 de julio de 2026 Tijuana se juega el invicto en la cancha de San Luis, como parte de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX.

San Luis vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

El partido San Luis vs Tijuana inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 3 de la Liga MX.

San Luis vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

Las plataformas ViX, ESPN y Disney+ transmitirán el partido San Luis vs Tijuana.

Partido: San Luis vs Tijuana

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 31 de julio de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ViX, ESPN y Disney+

Gilberto Mora lidera a Tijuana que es líder en la Liga MX (Joshua Hernandez)

Así llegan San Luis y Tijuana a la Jornada 3 de la Liga MX

San Luis rescató un punto en la cancha de Tigres para sumar por primera vez en el Apertura 2026.

Tijuana, por su parte, es el líder de la Liga MX con 6 puntos, gracias a sus victorias sobre Tigres y León.