San Luis vs Tijuana continúan con la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Viernes 31 de julio por ViX, ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs Tijuana
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ViX, ESPN y Disney+
San Luis vs Tijuana: Día para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX
El viernes 31 de julio de 2026 Tijuana se juega el invicto en la cancha de San Luis, como parte de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX.
San Luis vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX
El partido San Luis vs Tijuana inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 3 de la Liga MX.
San Luis vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX
Las plataformas ViX, ESPN y Disney+ transmitirán el partido San Luis vs Tijuana.
- Partido: San Luis vs Tijuana
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ViX, ESPN y Disney+
Así llegan San Luis y Tijuana a la Jornada 3 de la Liga MX
San Luis rescató un punto en la cancha de Tigres para sumar por primera vez en el Apertura 2026.
Tijuana, por su parte, es el líder de la Liga MX con 6 puntos, gracias a sus victorias sobre Tigres y León.