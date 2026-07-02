El conflicto entre Israel y Palestina llevaron a la muerte del portero Saleem Al-Ashqar de 32 años de edad, lo que revivió el llamado a “justicia y paz” para todo el pueblo.

Ante la muerte de Saleem Al-Ashqar, el Club Deportivo Palestino envió sus condolencias, recordando que el portero era parte del Khadamat Khan Younis un equipo de la Franja de Gaza.

Muere el portero Saleem Al-Ashqar tras ataque israelí en la Franja de Gaza

En un contexto donde las miradas están enfocadas en el Mundial 2026, la guerra entre Israel y Palestina continúan desde el último estallido en 2023, llevando a la muerte a varios deportistas, incluyendo al portero Saleem Al-Ashqar.

La Asociación Palestina de Futbol (PFA por sus siglas en inglés) confirmó la muerte de Saleem Al-Ashqar el 29 de junio de 2026, argumentando que murió tras disparos de israelíes en Al-Qarara, en la ciudad de Khan Younis.

Asimismo, se recordó que Saleem Al-Ashqar perteneció a dos equipos de la Franja de Gaza, siendo Al-Aqsa y Al-Masdar.

PFA confirma la muerte de Saleem Al-Ashqar por el ejército de Israel (traducido). (PalestineFootballAssociation)

Por su parte, el Club Deportivo Palestino apuntó que actualmente Saleem Al-Ashqar era portero de Khadamat Khan Younis y sostuvo que murió en manos del “ejército israelí”.

Ante ello, pidieron justicia y que la guerra en Palestina se detenga.

“Nos destroza que hechos como este sigan ocurriendo. Exigimos justicia y paz para todo un pueblo”. Club Deportivo Palestino.

Club Deportivo Palestino confirma muerte de Saleem Al-Ashqar en manos del ejército de Israel. (@CDPalestinoSADP)

Según la PFA, van 442 deportistas que han muerto por consecuencia de la guerra de Israel y Palestina.

Club Deportivo Palestino confirma muerte de Saleem Al-Ashqar en manos del ejército de Israel. (@CDPalestinoSADP)

Saleem Al-Ashqar habría salido a buscar agua para su esposa embarazada

Aunque se argumenta que el portero Saleem Al-Ashqar murió a manos del ejército de Israel, medios locales apuntan que el deportista salió en busca de agua para su esposa.

Extraoficialmente se dice que Saleem Al-Ashqar decidió salir de su casa en la Franja de Gaza a buscar agua para su esposa, quien está presuntamente embarazada de su primer hijo.

Asimismo, se dice que Saleem Al-Ashqar estaba recién casado, pues celebró su boda 5 meses atrás.