Matías Almeyda regresó a la Liga MX para dirigir a Rayados, pero en su arribo no pudo ocultar el amor que tiene por Chivas, a quien dijo querer por todo lo vivido en el pasado como entrenador del Rebaño.

El nuevo entrenador de Rayados llegó a Monterrey rodeado de un caos en el aeropuerto regio, y en medio del alboroto, Matías Almeyda recordó su pasado en Chivas antes de iniciar una nueva etapa en el futbol mexicano.

Alejado de las declaraciones acartonadas, Almeyda fue claro con lo que siente por Chivas, un equipo al que quiere, y así inicio a su nuevo proyecto con Rayados, equipo al que agradece el cariño mostrado el ofrecerle ser su entrenador.

“Muy feliz de regresar a este país que me hizo vivir muy bien un tiempo atrás. Yo la hipocresía la dejo de lado, (Chivas) es un equipo al cual quiero” Matías Almeyda

¿Por qué quiere Matías Almeyda a Chivas?

El cariño de Matías Almeyda por Chivas tiene sólidas razones. El argentino dirigió al Guadalajara entre septiembre de 2015 y junio de 2018, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos en la historia del club.

En casi tres años, Almeyda logró 5 campeonatos: una Liga MX (Clausura 2017), dos Copas MX (Apertura 2015 y Clausura 2017), una Supercopa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Matías Almeyda regresa a la Liga MX con Rayados (@Rayados )

Matías Almeyda agradece la confianza de Rayados para ser su entrenador

Tras reiterar su amor por Chivas, Matías Almeyda valoró la nueva oportunidad en la Liga MX con Rayados de Monterrey.

Un nuevo proyecto que ilusiona al Pelado Almeyda, y lo deja claro con la siguiente declaración:

“Arranco ahora en un club que me muestra cariño, me muestra confianza, vengo a darle todo lo que tengo” Matías Almeyda

Después del Mundial 2026, Rayados con Matías Almeyda estará participando en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Además, Rayados con Almeyda disputará la Leagues Cup, torneo que otorga un boleto a la Concachampions 2027.