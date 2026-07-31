San Luis vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 3 de la Liga MX. El pronóstico es 1-1 para ambos equipos. Conoce la posibles alineaciones.

Tras un empate de San Luis ante Tigres en la Jornada 2 y una victoria por la mínima de Tijuana a León, ambos clubes llegan a este encuentro muy parejos.

San Luis vs Tijuana: Pronóstico de la Jornada 3 de la Liga MX

El pronóstico del partido de la Jornada 3 del Apertura 2026, es empate 1-1 entre San Luis y Tijuana.

Pronóstico: San Luis 1-1 Tijuana.

San Luis vs Tijuana: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Liga MX

San Luis vs Tijuana juegan este viernes 31 de julio y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX.

San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo, Eduardo Águila y Juan Manuel Sanabria

Mediocampistas: Miguel Alonso García, Oscar Macías y Sébastien Salles-Lamonge

Delanteros: Geraldino y Duarte

Tijuana

Portero: Toño Rodríguez

Defensas: Rafa Fernández, Jackson Porozoy Pablo Ortíz

Mediocampistas: Jesús Gómez, Ivan Tona, Ramiro Árciga, Gilberto Mora y Yael Padilla

Delanteros: Adonis Preciado y Mourad

Gilberto Mora le da el triunfo a Tijuana sobre León en el Apertura 2026 (Joshua Hernandez)

San Luis vs Tijuana: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 3 de la Liga MX?

San Luis vs Tijuana continúan con la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Viernes 31 de julio por ViX, ESPN y Disney+.