San Luis vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 3 de la Liga MX. El pronóstico es 1-1 para ambos equipos. Conoce la posibles alineaciones.
Tras un empate de San Luis ante Tigres en la Jornada 2 y una victoria por la mínima de Tijuana a León, ambos clubes llegan a este encuentro muy parejos.
San Luis vs Tijuana: Pronóstico de la Jornada 3 de la Liga MX
El pronóstico del partido de la Jornada 3 del Apertura 2026, es empate 1-1 entre San Luis y Tijuana.
Pronóstico: San Luis 1-1 Tijuana.
San Luis vs Tijuana: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Liga MX
San Luis vs Tijuana juegan este viernes 31 de julio y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX.
San Luis
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensas: Torres, Robson Alves, Benjamín Galindo, Eduardo Águila y Juan Manuel Sanabria
- Mediocampistas: Miguel Alonso García, Oscar Macías y Sébastien Salles-Lamonge
- Delanteros: Geraldino y Duarte
Tijuana
- Portero: Toño Rodríguez
- Defensas: Rafa Fernández, Jackson Porozoy Pablo Ortíz
- Mediocampistas: Jesús Gómez, Ivan Tona, Ramiro Árciga, Gilberto Mora y Yael Padilla
- Delanteros: Adonis Preciado y Mourad
San Luis vs Tijuana: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 3 de la Liga MX?
San Luis vs Tijuana continúan con la actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026 de Liga MX. Viernes 31 de julio por ViX, ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs Tijuana
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 31 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ViX, ESPN y Disney+