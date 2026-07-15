El Inglaterra vs Argentina en Atlanta definió al segundo finalista del Mundial 2026, con una remontada dramática de la Albiceleste que se impuso 2-1 y aseguró su pase a la final contra España.

Marcador: Inglaterra 1-2 Argentina

El partido estuvo marcado por la histórica rivalidad entre ambas selecciones y un primer tiempo sin goles.

En la segunda mitad, Inglaterra tomó ventaja con gol de Anthony Gordon, pero Argentina reaccionó con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, sellando una victoria épica en tiempo de compensación.

Inglaterra vs Argentina: así se definió el pase a la final del Mundial 2026

Inglaterra encaró el partido tomando la iniciativa en busca del triunfo, pero Argentina supo soportar los embates europeos, para poco a poco apoderarse del balón en las semifinales del Mundial 2026.

Un primer tiempo con escasas oportunidades de cara a las porterías, que terminó con un Inglaterra 0-0 Argentina.

Los goles llegaron en el segundo tiempo con un cierre dramático a favor de Inglaterra.

Goles y situaciones del partido Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026:

Minuto 47: Julián Álvarez entra al área pero estrella el balón en el portero al buscar el primer gol para Argentina Minuto 55: Anthony Gordon abre el marcador 1-0 a favor de Inglaterra sobre Argentina Minuto 66: Jordan Pickford evita el gol del empate de Argentina con gran atajada Minuto 85: Enzo Fernández empata la semifinal con el 1-1 para Argentina Minuto 92: Lautaro Martínez le da el pase a Argentina 2-1 sobre Inglaterra

¿Cuándo vuelven a jugar Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026?

Argentina volverá a jugar en el Mundial 2026 el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York, donde se medirá en la final con España.

Partido: España vs Argentina

Fecha: Domingo 19 de julio

Fase: Final

Torneo: Mundial 2026

Horario: 13 horas

Sede: Estadio Nueva York

Transmisión: Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX

Inglaterra disputará con Francia el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, el sábado 18 de julio en Miami.