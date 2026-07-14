Inglaterra vs Argentina se enfrentan por el pase a la final del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN a las 13 horas, el miércoles 15 de julio.
- Partido: Inglaterra vs Argentina
- Fase: Semifinal
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 15 de julio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Atlanta
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
Inglaterra vs Argentina ¿Cuándo ver la semifinal del Mundial 2026?
El miércoles 15 de julio de 2026 será el partido Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026.
Inglaterra vs Argentina: ¿Dónde ver la semifinal del Mundial 2026?
Inglaterra vs Argentina iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México y podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: Inglaterra vs Argentina
- Fase: Semifinal
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 15 de julio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Atlanta
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
¿Cómo clasificaron Inglaterra y Argentina a la semifinal del Mundial 2026?
Inglaterra clasificó a la semifinal del Mundial 2026 tras eliminar en tiempos extras a Noruega, con marcador de 2-1.
Argentina y Lionel Messi también requirieron de tiempos extras para dejar fuera a la selección de Suiza, con resultado a favor de 3-1.