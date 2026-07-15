El entrenador Lionel Scaloni sorprendió en la semifinal del Mundial 2026 al incluir a Giuliano Simeone en la alineación titular de Argentina frente a Inglaterra, dejando fuera a Rodrigo De Paul.

Así será el once inicial de Argentina vs Inglaterra:

La decisión responde a una estrategia táctica para reforzar el despliegue físico y la contención por la banda derecha, donde Giuliano Simeone se asociará con Nahuel Molina para frenar las ofensivas inglesas.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta aguarda el inicio de un duelo histórico, con España ya clasificada a la final.

¿Por qué jugará Simeone en lugar de Rodrigo de Paul?

La entrada de Simeone en lugar de Rodrigo de Paul responde a una estrategia de despliegue físico y contención por las bandas que busca Scaloni, timonel de Argentina.

Además, Rodrigo De Paul venía arrastrando actuaciones irregulares e imprecisas a lo largo del Mundial 2026, y ante Inglaterra se requiere de la velocidad y verticalidad del jugador del Atlético de Madrid.

Lionel Scaloni busca sorprender a Inglaterra (Redes Sociales)

El sector derecho de Argentina busca ser clave ante Inglaterra

Giuliano Simeone se unirá con Nahuel Molina por la banda derecha de Argentina, y con su ingreso, Scaloni busca auxilio directo en la marca para frenar las peligrosas subidas de los extremos y laterales de Inglaterra.

Inglaterra vs Argentina se juegan el pase a la final del Mundial 2026 en la que ya espera España.