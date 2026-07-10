Anthony Gordon es uno de los futbolistas de la Selección de Inglaterra que más se ha dado a notar en el Mundial 2026, compañero de estrellas como Harry Kane y Jude Bellingham.

Su participación de mantiene activa en el Mundial 2026 ya que Inglaterra se juega su pase a semifinales. Te contamos quién es Anthony Gordon:

¿Quién es Anthony Gordon?

¿Qué edad tiene Anthony Gordon?

¿Quién es la esposa de Anthony Gordon?

¿Qué signo zodiacal es Anthony Gordon?

¿Cuántos hijos tiene Anthony Gordon?

¿Qué estudió Anthony Gordon?

¿En qué ha trabajado Anthony Gordon?

¿Quién es Anthony Gordon?

Anthony Gordon es un futbolista británico que juega como extremo izquierdo y quien ha sido uno de los que más se ha dado a notar tras el partido México vs Inglaterra.

Anthony Gordon considera un cumplido el insulto de Javier Aguirre en México vs Inglaterra (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

¿Qué edad tiene Anthony Gordon?

Anthony Gordon tiene 25 años de edad al haber nacido el 24 de febrero de 2001 en Liverpool.

¿Quién es la esposa de Anthony Gordon?

Annie Keating es la pareja de Anthony Gordon y madre de su hijo. Se trata de su novia de la infancia con quien está comprometido.

¿Qué signo zodiacal es Anthony Gordon?

Anthony Gordon es de signo zodiacal Piscis al haber nacido un 24 de febrero. A este signo se le reconoce por su intuición, empatía y sueños.

¿Cuántos hijos tiene Anthony Gordon?

Anthony Gordon y Annie Keating tienen un hijo nacido en el año 2023.

¿Qué estudió Anthony Gordon?

Se desconoce el nivel de estudios de Anthony Gordon pero se destaca que ha estudiado idiomas, entre ellos el español.

Medios de comunicación han reportado que tiene interés en estudiar psicología deportiva.

Sus hobbies son diversos que van desde el box, tenis, caza, ajedrez, lectura, caballos, museos, etcétera.

¿En qué ha trabajado Anthony Gordon?

Anthony Gordon es un futbolista de la Selección de Inglaterra, quien ha jugado en los siguientes equipos: