El histórico exfutbolista David Beckham vivió un momento de gran euforia en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, durante la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina.

David Beckham celebró con gritos y abrazos el gol de Anthony Gordon, acompañado de su esposa Victoria Beckham y sus hijos en su palco.

La reacción de Victoria Beckham, quien en ocasiones había sido criticada por mostrarse distante en partidos de la selección británica, fue significativa al compartir la emoción con su esposo en un gesto que se volvió viral.

Así celebró David Beckham el gol de Gordon en Inglaterra vs Argentina

David Beckham celebró con una euforia desbordante el gol de Gordon que puso en ventaja a Inglaterra frente a Argentina en la semifinal del Mundial 2026.

En el momento del tanto, ocurrido en el minuto 55, David Beckham se levantó de un salto en su palco VIP, apretó los puños y gritó con entusiasmo.

El legendario excapitán de los Three Lions gritó y se abrazó con su esposa, Victoria, en un gesto significativo, ya que ella había sido criticada anteriormente por no mostrar entusiasmo en los goles de la selección británica.

Sus dos hijos, sentados junto a él, también se contagiaron de la emoción, saltando de sus asientos al unísono, gritando y abrazándose para festejar el 1-0 parcial.

La imagen de la familia Beckham que estalló de alegría en el estadio de Atlanta fue captada por las cámaras de televisión y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

La efusividad de Beckham fue particularmente notable debido a su historia personal contra Argentina y al hecho de que, antes del inicio del encuentro, había sido abucheado por los aficionados argentinos presentes en el estadio.

El gol que desató este festejo fue una jugada individual de Gordon tras un centro de Morgan Rogers, definiendo a quemarropa para batir al portero Emiliano Martínez.

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