La rivalidad histórica entre Inglaterra y Argentina quedó patente cuando las aficiones de ambas selecciones protagonizaron un duelo de abucheos, en sonoras faltas de respeto previo a la semifinal del Mundial 2026.

La afición argentina abucheó fuertemente el himno inglés, mientras que los aficionados británicos respondieron con la misma intensidad al iniciar las estrofas del himno argentino.

Sin que el balón empezará a rodar oficialmente, el partido Inglaterra vs Argentina ya había iniciado.

Aficionados de la selección de Inglaterra (Alberto Pezzali / AP Photo/Alberto Pezzali)

¿Por qué abuchearon los aficionados los himnos nacionales de Inglaterra y Argentina?

El choque en las gradas durante el Inglaterra vs Argentina era esperado debido a la rivalidad histórica y política que comparten, ligada principalmente a la Guerra de las Malvinas.

Ante ese antecedente, las medidas de seguridad fueron grandes al ser considerado un partido de “alto riesgo” por la FIFA y las autoridades estadounidenses, que desplegaron un fuerte operativo.

Aficionados de Argentina en el Mundial 2026 (George Walker IV / AP Photo/George Walker IV)

El operativo de seguridad del Inglaterra vs Argentina

Accesos separados para ambas aficiones, por primera vez en el Mundial 2026, fue una de las medidas más importantes tomadas previo al partido Inglaterra vs Argentina.

Quedó prohibido cualquier tipo de de símbolos políticos, como banderas, pancartas o camisetas con referencias explícitas a las Islas Malvinas o mensajes relacionados.

A pesar de que los controles limitaron la exhibición de símbolos políticos en las tribunas, la FIFA no pudo contener los cánticos tradicionales de fútbol que encendieron los ánimos desde el inicio del protocolo.