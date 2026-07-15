La Selección de Francia disputará el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 el próximo sábado 18 de julio a las 15:00 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Partido: Francia vs (rival por definir)

Fase: Tercer lugar

Torneo: Mundial 2026

Horario: 15:00 horas

Estadio: Hard Rock Stadium

Transmisión: ViX

Tras caer 2-0 ante España en semifinales, los dirigidos por Didier Deschamps buscarán cerrar su participación con una victoria frente a Inglaterra o Argentina, dependiendo de quién pierda la otra semifinal.

La transmisión será a través de ViX Premium, en un duelo que marcará la despedida de Deschamps como DT.

Fecha del próximo partido de Francia en el Mundial 2026

Francia espera rival entre Inglaterra o Argentina el próximo sábado 18 de julio en el Mundial 2026.

Hora y sede del próximo partido de Francia en el Mundial 2026

Francia jugará el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 contra Inglaterra o España a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, desde el Hard Rock Stadium.

La transmisión del encuentro será por sistema de paga en streaming a través de ViX Premium.

Kylian Mbappé firma otro récord: 20 goles en 20 partidos mundialistas. (Steven Senne / AP Photo/Steven Senne)

¿Cómo va Francia en el Mundial 2026?

La Selección de Francia perdió en su último partido ante España, en un duelo de semifinales del Mundial 2026.

Al no clasificar a la final del Mundial 2026, los dirigidos por Didier Deschamps, buscarán llevarse el partido por el tercer lugar ante Inglaterra o Argentina, dependiendo quien de los dos pierda en la otra semifinal.