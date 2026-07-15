El empresario Jorge Octavio Cortés Jiménez, originario de Mazatlán, Sinaloa, fue identificado como el presunto responsable de la agresión física y verbal contra una recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe, CDMX, tras difundirse videos de seguridad que muestran el ataque.

La víctima presentó denuncia ante la Fiscalía de la CDMX, mientras el caso generó indignación en redes sociales.

Jorge Octavio Cortés Jiménez ya enfrentaba señalamientos previos por fraude inmobiliario en Mazatlán, lo que ha motivado que se pidan investigaciones coordinadas entre fiscalías.

Jorge Octavio Cortés Jiménez ya era señalado por presunto fraude inmobiliario

En redes y medios de comunicación se difundió el momento en el que el empresario identificado como Jorge Octavio Cortés Jiménez, agrede física y verbalmente a una recepcionista del hotel Paradox en Santa Fe, situación que ha indignado a usuarios.

Antes de la agresión ocurrida en la capital del país, Jorge Octavio Cortés Jiménez ya enfrentaba diversos señalamientos en Sinaloa por un presunto fraude inmobiliario relacionado con desarrollos habitacionales en Mazatlán.

Jorge Octavio Cortez Jiménez fue señalado de fraude inmobiliario en Sinaloa (Especial )

Desde 2019, alrededor de 80 familias denunciaron que entregaron terrenos al Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias S.A. de C.V., de Torres Triana con la promesa de recibir departamentos construidos; sin embargo, aseguran que las viviendas nunca fueron entregadas.

Además, los afectados denunciaron presuntas irregularidades en el Registro Público de la Propiedad y operaciones crediticias que pondrían en riesgo su patrimonio, mismas que manejaba Cortés Jiménez.

Tras hacerse pública la agresión en el hotel Park Life Paradox, las víctimas del presunto fraude solicitaron que las fiscalías de la CDMX y Sinaloa coordinen las investigaciones para esclarecer tanto el caso de la recepcionista como las denuncias inmobiliarias que pesan contra el empresario.

(Especial )

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una detención relacionada con la agresión por parte de Octavio Cortés Jiménez hacia la recepcionista.

Aunque en entrevista con Ciro Gómez Leyva de Grupo Fórmula informó que la oficina de Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), envió personal al hotel para realizar las investigaciones.