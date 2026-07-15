Inglaterra vs Francia cierran la fase de semifinales del Mundial 2026, el miércoles 15 de julio en la ciudad de Atlanta.

El pronóstico apunta a un 2-1 a favor de la selección de Inglaterra liderada por Harry Kane, que llega tras eliminar a Noruega.

Argentina de Lionel Messi dejó en el camino a la selección de Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

Inglaterra vs Argentina: Pronóstico del partido por el pase a la final del Mundial 2026

Inglaterra 2-1 Argentina es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a la final del Mundial 2026.

Pronóstico: Inglaterra 2-1 Argentina

Inglaterra vs Argentina: Posibles alineaciones en las semifinales del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Inglaterra 2-1 Argentina, en busca del pase a la final del Mundial 2026.

Inglaterra

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi y Nico O’Reilly

Mediocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane

Inglaterra llega fuerte a la semifinal del Mundial 2026 (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

Argentina

Portero: Emiliano Martínez

Defensa: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández

Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez

Lionel Messi lidera a la selección de Argentina rumbo a la final del Mundial 2026 (Erik S. Lesser / AP Photo/Erik S. Lesser)

Inglaterra vs Argentina: ¿Cuándo y dónde ver la semifinal del Mundial 2026?

Inglaterra vs Argentina se enfrentan en el Mundial 2026 el miércoles 15 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.