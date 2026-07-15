Inglaterra vs Francia cierran la fase de semifinales del Mundial 2026, el miércoles 15 de julio en la ciudad de Atlanta.
El pronóstico apunta a un 2-1 a favor de la selección de Inglaterra liderada por Harry Kane, que llega tras eliminar a Noruega.
Argentina de Lionel Messi dejó en el camino a la selección de Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.
Inglaterra vs Argentina: Pronóstico del partido por el pase a la final del Mundial 2026
Inglaterra 2-1 Argentina es el pronóstico del partido en el que se juegan el pase a la final del Mundial 2026.
Pronóstico: Inglaterra 2-1 Argentina
Inglaterra vs Argentina: Posibles alineaciones en las semifinales del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Inglaterra 2-1 Argentina, en busca del pase a la final del Mundial 2026.
Inglaterra
- Portero: Jordan Pickford
- Defensas: Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi y Nico O’Reilly
- Mediocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon
- Delantero: Harry Kane
Argentina
- Portero: Emiliano Martínez
- Defensa: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico
- Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández
- Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez
Inglaterra vs Argentina: ¿Cuándo y dónde ver la semifinal del Mundial 2026?
Inglaterra vs Argentina se enfrentan en el Mundial 2026 el miércoles 15 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: Inglaterra vs Argentina
- Fase: Semifinal
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 15 de julio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Atlanta
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN