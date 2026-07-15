La Fiscalía de Puebla anunció este martes 14 de julio la detención de Rafael “N”, empresario farmacéutico de origen español identificado como presunto tirador de la vía Atlixcáyotl.

De acuerdo con la información, Rafael ha acumulado cerca de 10 denuncias en su contra y, tras su detención en Puebla, podría enfrentar el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

Pero ¿quién es Rafael? Te decimos todo lo que se sabe del presunto tirador de la vía Atlixcáyotl.

¿Quién es Rafael, presunto tirador de la Atlixcáyotl?

Tras la detención del presunto tirador de la vía Atlixcáyotl, fuentes extraoficiales revelaron que se trata de Rafael Zabalza Beraza, empresario farmacéutico originario de Pamplona, España.

Rafael habría sido proveedor de farmacéuticos y equipo médico durante gobiernos estatales priistas, además de socio de Alfredo Arango, exsecretario de Salud en el gobierno de Mario Marín.

Tras darse a conocer la detención de Rafael, el columnista Mario Alberto Mejía reveló su sorpresa de que el empresario español estuviera detrás de los disparos en la vía Atlixcáyotl.

El periodista reveló que conoció a Rafael y confirmó que el empresario tenía gusto por elt tiro. Lo describió como alguien que solía hablar y reír mucho, pero habría cambiado cuando comenzó a portar armas.

¿Quién es Rafael? Empresario farmacéutico y presunto tirador de la Atlixcáyotl (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Rafael?

La edad de Rafael no se ha confirmado de manera oficial, pero tendría entre 60 y 67 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Rafael?

Dado que se desconoce la fecha de nacimiento de Rafael, su signo zodiacal también es desconocido.

¿Rafael está casado?

Reportes señalan que Rafael sí está casado, aunque no se reveló la identidad de la mujer.

¿Rafael tenía hijos?

Rafael tendría dos hijas menores de edad, resultado de su segundo matrimonio. La mujer y las niñas habrían estado en el inmueble de Cholula, dónde se realizó la detención.

¿Qué estudió Rafael?

La trayectoria académica de Rafael se habría enfocado en la administración de negocios y la gestión farmacéutica. Información señala que estudió una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

¿Cuál fue la trayectoria de Rafael, presunto tirador de la Atlixcáyotl?

Rafael Zabalza Beraza consolidó una carreta en el sector empresarial y de la salud en México, llegando a ser proveedor de los gobiernos de Puebla y de Veracruz, con empresas como:

Biotecnología CADO S.A. de C.V.

OWL Metabolomics México

Chudamed Comercial

En 2016, Rafael fundó Petroaadlab, una red de laboratorios ambientales acreditada por la EMA y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la inspección de combustibles en gasolineras.

Su relevancia en la comunidad empresarial de origen extranjero lo llevó a presidir la Cámara Española de Comercio en la región de Puebla y Tlaxcala. También se le identifica como propietario del Grupo Emprendedor Gasolinero.

¿Quién es Rafael? Empresario farmacéutico y presunto tirador de la Atlixcáyotl (Redes sociales)

El empresario farmacéutico fue identificado como el presunto tirador de la vía Atlixcáyotl

Este martes 14 de julio fue detenido Rafael durante un operativo en Cholula, en el que participaron elementos de los tres órdenes de gobierno. Se le acusa de disparar de manera aleatoria contra automovilistas en Puebla.

Durante los cateos que llevaron a su detención se aseguraron armas de fuego, cartuchos, dispositivos electrónicos y más de 729 mil pesos en efectivo, resultado de una investigación de inteligencia y videovigilancia.

De acuerdo con la información, Rafael identificaba a su vícitima y disparaba desde un vehículo sin placas. Hasta ahora, suma 10 denuncias en su contra: una por tentativa de homicidio y nueve más por daño a propiedad ajena.