España jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio a las 13 horas en el Estadio Nueva York, con Inglaterra o Argentina como posibles rivales.

La Selección de España y su estrella Lamine Yamal dejaron en el camino a Francia, una de las selecciones favoritas al título, por lo que ahora es candidata a ganar el Mundial 2026.

  • Partido: España vs Inglaterra/Argentina
  • Fase: Final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Horario: 13:00 horas
  • Estadio: Estadio Nueva York
  • Transmisión: ViX, Canal 5, Canal 7 y TUDN

Fecha del próximo partido de España en el Mundial 2026

España jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio en Nueva York.

Mikel Merino mete a España en semifinales del Mundial 2026 contra Francia
España eliminó a Francia en la semifinales (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

Hora y sede del próximo partido de España en el Mundial 2026

España saltará a la cancha del Estadio Nueva York en punto de las 13 horas, para jugar la final del Mundial 2026.

Unai Simón lidera la sólida defensa con la que España enfrentará a Bélgica.
España se ha convertido en favorito para ganar el Mundial 2026 (Jae C. Hong / AP Photo/Jae C. Hong)
  • Partido: España vs Inglaterra/Argentina
  • Fase: Final
  • Torneo: Mundial 2026
  • Horario: 13:00 horas
  • Estadio: Estadio Nueva York
  • Transmisión: ViX, Canal 5, Canal 7 y TUDN

¿Cómo quedó España en las semifinales del Mundial 2026?

España se convirtió en la selección favorito para ganar el Mundial 2026, después de eliminar a Francia en una de las semifinales.

Los dirigidos por Luis de la Fuente ganaron 2-0 a Francia en una muestra de su calidad, la cual neutralizó a la poderosa Francia.