España jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio a las 13 horas en el Estadio Nueva York, con Inglaterra o Argentina como posibles rivales.
La Selección de España y su estrella Lamine Yamal dejaron en el camino a Francia, una de las selecciones favoritas al título, por lo que ahora es candidata a ganar el Mundial 2026.
- Partido: España vs Inglaterra/Argentina
- Fase: Final
- Torneo: Mundial 2026
- Horario: 13:00 horas
- Estadio: Estadio Nueva York
- Transmisión: ViX, Canal 5, Canal 7 y TUDN
Fecha del próximo partido de España en el Mundial 2026
España jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio en Nueva York.
Hora y sede del próximo partido de España en el Mundial 2026
España saltará a la cancha del Estadio Nueva York en punto de las 13 horas, para jugar la final del Mundial 2026.
- Partido: España vs Inglaterra/Argentina
- Fase: Final
- Torneo: Mundial 2026
- Horario: 13:00 horas
- Estadio: Estadio Nueva York
- Transmisión: ViX, Canal 5, Canal 7 y TUDN
¿Cómo quedó España en las semifinales del Mundial 2026?
España se convirtió en la selección favorito para ganar el Mundial 2026, después de eliminar a Francia en una de las semifinales.
Los dirigidos por Luis de la Fuente ganaron 2-0 a Francia en una muestra de su calidad, la cual neutralizó a la poderosa Francia.