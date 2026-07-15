España jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio a las 13 horas en el Estadio Nueva York, con Inglaterra o Argentina como posibles rivales.

La Selección de España y su estrella Lamine Yamal dejaron en el camino a Francia, una de las selecciones favoritas al título, por lo que ahora es candidata a ganar el Mundial 2026.

Partido: España vs Inglaterra/Argentina

Fase: Final

Torneo: Mundial 2026

Horario: 13:00 horas

Estadio: Estadio Nueva York

Transmisión: ViX, Canal 5, Canal 7 y TUDN

Fecha del próximo partido de España en el Mundial 2026

España jugará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio en Nueva York.

España eliminó a Francia en la semifinales (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

Hora y sede del próximo partido de España en el Mundial 2026

España saltará a la cancha del Estadio Nueva York en punto de las 13 horas, para jugar la final del Mundial 2026.

España se ha convertido en favorito para ganar el Mundial 2026 (Jae C. Hong / AP Photo/Jae C. Hong)

Partido: España vs Inglaterra/Argentina

Fase: Final

Torneo: Mundial 2026

Horario: 13:00 horas

Estadio: Estadio Nueva York

Transmisión: ViX, Canal 5, Canal 7 y TUDN

¿Cómo quedó España en las semifinales del Mundial 2026?

España se convirtió en la selección favorito para ganar el Mundial 2026, después de eliminar a Francia en una de las semifinales.

Los dirigidos por Luis de la Fuente ganaron 2-0 a Francia en una muestra de su calidad, la cual neutralizó a la poderosa Francia.