La actriz Elsa Aguirre murió a los 95 años de edad, la madrugada de hoy 15 de julio de 2026, informó la Asociación Nacional De Interpretes (ANDI).

En septiembre de 2025, Elsa Aguirre decidió despedirse en vida y tuvo un último homenaje en abril de 2026, pero ¿de qué murió la actriz?

Muere Elsa Aguirre; esto se sabe de su muerte

El Cine de Oro está de luto luego de que la ANDI confirmó la muerte de Elsa Aguirre a los 95 años de edad.

Recordando el legado que Elsa Aguirre dejó con películas como “Cuida con el amor”, “Lluvia roja” y “La mujer que yo amé”, es que despidieron a la actriz del cine de oro.

ANDI informa la muerte de Elsa Aguirre. (@andimexico)

Pese a que se informó de la muerte de Elsa Aguirre, la ANDI no ha confirmado qué provocó el fallecimiento de la actriz. Sumado a ello, su familia tampoco se ha pronunciado.

Sin embargo, en las últimas apariciones que tuvo Elsa Aguirre, la actriz ya tenía problemas respiratorios, por lo que se mostraba con tanque de oxígeno.

Elsa Aguirre recibió homenaje en Morelos hace tres meses

En abril de 2026, Elsa Aguirre recibió su último homenaje en vida, siendo que en aquella ocasión fue por su trayectoria artística por parte del Estado de Morelos.

Fue a través de la Secretaría de Cultura que Elsa Aguirre fue homenajeada como una “morelense”, pues se informó que vivía en Cuernavaca desde 1973, pese a que nació en Chihuahua.

Además de que se recordó su trabajo con la canción “De mis labios a tus ojos”, también se realizó un conversatorio donde Elsa Aguirre compartió experiencias en el Cine de Oro.