La final del Mundial 2026 será el esperado duelo entre España y Argentina, marcada por el enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

El partido se jugará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Lionel Messi llega como líder de goleo con 8 tantos y busca el bicampeonato, mientras Lamine Yamal representa la nueva generación del futbol español.

La cita España vs Argentina promete ser histórica: la leyenda contra el prodigio en la final soñada.

Messi y Lamine Yamal buscarán el campeonato en la final del Mundial 2026 (especial)

¿Por qué es la final soñada entre Messi y Lamine Yamal?

España vs Argentina protagonizarán la final del Mundial 2026, pero el duelo Messi vs Lamine Yamal se roba desde ahora los reflectores.

La leyenda Lionel Messi ante el joven prodigio Lamine Yamal, en un duelo soñado que promete una final del Mundial 2026 al límite para conocer al campeón del torneo.

España marcha invicto en busca de ganar el campeonato del Mundial 2026 (Gareth Patterson / AP Photo/Gareth Patterson)

Así llegaron a la final soñada Messi y Lamine Yamal

España de Lamine Yamal clasificó a la final soñada del Mundial 2026 tras derrotar con autoridad 2-0 a Francia en la primera semifinal.

Goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro le dieron rumbo al partido en el que Francia nunca pudo descifrar a España.

Argentina, con Lionel Messi como guía, consiguió su pase a la final tras remontar y vencer 2-1 a Inglaterra, gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El reencuentro de Messi y Lamine Yamal en la final soñada del Mundial 2026

La final soñada, España vs Argentina, en la que se medirán Lamine Yamal y Lionel Messi, será el clímax perfecto para el torneo de la FIFA.

Lionel Messi llega como líder de goleo del Mundial 2006 con 8 tantos, y con el objetivo de buscar el bicampeonato del mundo.

Lamine Yamal no ha tenido un torneo brillante, pero con España aspira a conseguir el segundo título del Mundial tras el conseguido en 2010.