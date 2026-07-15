La prensa inglesa criticó fuertemente la designación de Ismail Elfath como el árbitro encargado de dirigir la semifinal del Mundial 2026, Inglaterra vs Argentina.

Según acusaron, el árbitro estadounidense Ismail Elfath podría presuntamente inclinar la balanza en favor de Argentina por conocer a Lionel Messi de la MLS.

¿Ismail Elfath es el talismán de Messi? Prensa inglesa se lanza contra el árbitro previo a la semifinal contra Argentina

En el marco de la semifinal del Mundial 2026, Inglaterra vs Argentina, la prensa inglesa no ocultó su descontento y criticó la elección de Ismail Elfath como el árbitro del encuentro.

La inconformidad surge debido a la percepción de Elfath como un supuesto talismán para Lionel Messi, dado que los registros históricos muestran un balance muy positivo para el capitán argentino.

Medios como el Daily Mail y la BBC, refirieron la racha de victorias que ha acumulado Messi con el Inter Miami en la MLS cuando el árbitro de origen marroquí se encuentra en el campo.

El historial que alimenta esta suposición inglesa incluye cinco partidos previos en los que Elfath dirigió a Messi, resultando todos en triunfos para el equipo del argentino.

Principalmente, destaca que Ismail Elfath formó parte del cuerpo arbitral como cuarto oficial durante la final de Qatar 2022, cuando Argentina venció en penales a Francia y obtuvo su tercera estrella.

No obstante, el árbitro estadounidense ha dirigido tres partidos previos en el Mundial 2026: 2 - 2 entre Países Bajos y Japón, 1 - 0 entre España y Uruguay, además del triunfo 2-1 de Noruega sobre Brasil.

Pese a la posición de la prensa inglesa, bajo la dirección de Ismail Elfath, ninguna selección europea ha perdido en el Mundial 2026, contrarrestando así los señalamientos sobre su historial con Messi.